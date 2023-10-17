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嘉義獨留幼童遭火噬悲劇 火調鑑識初判起火點在客廳

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉菁埔2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今天縣消防局火調科與縣警局鑑識人員到場調查找火點指出，依現場外觀情況初步研判起火點是在客廳，至於是否有人為可能，仍待下午清除燒毀物品後，火調鑑識進一步調查釐清。

縣消防局火調科長李崑明表示，早上火調人員先在現場做外觀及內部拍照勘查，下午待與家屬確定屋內相關物品位置後，將逐一清理出內部物品，找出起火點，目前就現場屋頂塌陷情況，初步研判起火點在客廳，但仍依清理出多少物品進一步調查。

警方鑑識初步調查，昨天消防人員滅火後，抵現場量測屋內客廳、臥室及廚房溫度，發現客廳溫度顯示最高，初步研判起火點位子是在客廳，下午清除燒毀雜物，找出起火點，再釐清是否有人為可能。

據了解，昨天早上32歲張姓妻子，到村活動中心辦理低收相關申請文件及領物資，並去幫孩子買早餐，痛哭自述，只是想讓孩子在家睡晚一點；33歲何父堂哥也幫忙澄清，並非像外界所傳養不起，何男努力工作很愛家。

鄰居指出，何姓一家已先在住家附近找到租屋處，先讓一家人有落腳處，安頓另3名孩子們；今早縣議員林秀琴帶領慈善會人員抵現場，盼能協助何家人，也將找勞青處「百工修繕團」共同協助修善住屋。

嘉縣民雄2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今火調與鑑識人員到場找起火點，初判起火點在客廳。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今火調與鑑識人員到場找起火點，初判起火點在客廳。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今火調與鑑識人員到場找起火點，初判起火點在客廳。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今火調與鑑識人員到場找起火點，初判起火點在客廳。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今火調與鑑識人員到場找起火點，初判起火點在客廳。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄2幼童獨留在家遭火噬死亡案，今火調與鑑識人員到場找起火點，初判起火點在客廳。記者呂慧瑜／攝影

家人 廚房 林秀琴

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