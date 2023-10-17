聯結車貨物未固定好掉落 造成國道匝道大塞車

1輛聯結車昨晚行經中山高北上彰化路段接國道3號匝道時，疑似未固定好貨物，轉彎時貨物掉落路面，匝道一度只能單線通車造成塞車，警方除依法開罰外，也將釐清貨物掉落原因。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天上午發布新聞，指昨晚接獲報案指稱，1輛聯結車載運購物網站貨物，行經國道中山高速公路彰化路段接國道福爾摩沙高速公路匝道時，疑似車廂未關妥邊門，車內貨架也沒有固定好貨物，轉彎時貨物連同貨架掉落路面。

警方指出，由於掉落物品數量多，綿延數十公尺，匝道一度只能開放內線車道通行，造成大塞車，員警獲報趕到現場處理，匝道車流已在凌晨恢復正常。

警方表示，依相關規定，針對聯結車載運貨物掉落行為，可處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰，除將通知車主到案開罰，另將釐清貨物掉落原因。