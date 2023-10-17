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男子3天涉犯3竊案 都遭同一所員警立即緝捕法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

陳姓男子兩天涉犯3竊案，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子兩天涉犯3竊案，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

67歲陳姓男慣竊昨天在台南市西門路2段，涉嫌偷取女外送員謀生機車，民權派出所員警調閱監視器影像，發現他竟是前天查獲涉嫌機車竊案同一人，員警一路追查，最後在南區明興路段當場人車俱獲，陳並騎乘贓車偷取彩券行彩券。警詢後依竊盜罪嫌送辦，檢察官並向法官聲押中。

警方調查，陳姓竊嫌本月15日凌晨3點55分許在成功路段，因機車未懸掛號牌機車為民權派出所員警攔下，經深夜聯繫車主，發現車主業已委請機車行報廢中，不料為陳自安平區華平路某機車行旁空地騎走，員警發現攔下，連夜通知被害人到場，將陳依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

陳15日遭送辦後檢察官訊後飭回，竟於16日中午在西門路看見路旁外送員機車，未取下鑰匙馬上騎走，沈姓外送員10分鐘後走出商家發現機車遭竊報警。員警受理調閱監視器，依竊嫌衣物及身形特徵馬上鎖定陳嫌涉案展開追緝。

民權派出所長何家慶立即率員警分乘騎用機車、巡邏車，4名員警奔赴線上來搜尋遇機緝捕，一路分別從東區追到仁德區、又循線追回南區，發現陳嫌騎乘竊車沿中華南路進入南區並失去蹤跡。

員警在明興路、灣里路四周搜尋，終於在下午1點45分在明興路某彩券行前發現陳嫌行蹤，經攔下機車後當場逮捕，陳嫌竟於中途行經彩券行時停車進入，以趁店家不注意際趁機行竊4張彩券價值400元，相關彩券及機車也都連絡被害人領回。

據了解，陳坦承涉案。警詢後將陳嫌依竊盜罪送辦，檢察官以陳重複涉犯竊案，向法官聲請預防性羈押，仍在開審理中。

彩券行 外送員 竊盜

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