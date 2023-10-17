嘉義2童命喪火窟 母親曝：去買早餐想讓孩睡久一點

嘉義縣民雄鄉2幼童獨自在家被燒死案，檢察官今到嘉義市立殯儀館相驗，孩子母親張姓女子坐在外等待崩潰哭泣，由親戚攙扶拍背，張女痛苦的說，她只是要去幫孩子買早餐而已，想讓孩子在家睡晚一點。何男的堂哥澄清，並非像外界所傳養不起，何男努力工作很愛家。

何男的堂哥說，一家和樂很愛小孩，孩子的父親沒有不良嗜好，努力賺錢養小孩、盡心盡力，他們給小孩很多的愛，並不像外界猜測生太多養不起，通常孩子的母親若需外出，會請親戚幫忙照看，大家知道他們生活困難，都會互相幫忙。