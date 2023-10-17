家族擁房產土地收租維生 資源回收倉庫大火72歲婦被燒成焦屍

位於板橋區陽明街的這處鐵皮倉庫陷入火海。圖／擷取自記者爆料網

新北市板橋區陽明街1棟存放資源回收物的鐵皮倉庫昨天深夜發生火警，消防隊將火勢撲滅後，赫然發現屋內72歲沈姓婦人被燒成焦屍，遺體還與燒熔的資源回收物黏在一起。據了解沈婦一家在附近擁有多筆房產及土地，沈婦除幫家人收租外，平時獨自住在鐵皮屋內做資源回收。火警發生原因仍待火調人員調查釐清。

據了解，不幸喪生火窟的72歲沈姓婦人，平時獨自居住在起火的鐵皮倉庫內做資源回收，屋內堆放許多回收物。因沈婦家族在附近持有多間房屋及土地，於是將土地作為停車場收取租金，沈婦除了做資源回收工作外還會負責收租。

不料昨天深夜11時許鐵皮倉庫突然發生火警，新北市消防局獲報後派遣大批人車前往灌救，到場時發現鐵皮倉庫已全面燃燒陷入火海。現場民眾向消防員表示屋內平時居住1名老婦人，但目前皆聯繫不上，消防人員趕緊進入滅火，30分鐘內就將火勢撲滅，清理火場時發現沈姓婦人已被燒成焦屍明顯死亡，遺體與被燒熔的回收物相黏無法搬運。

因消防人員擔心移動遺體可能會有破壞之虞，警方已報請檢察官到場相驗，確切火警原因仍待消防局火調人員調查釐清。