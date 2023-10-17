消防隊粉絲頁成立8年被盜傳不雅片 權限搶不回籲退追蹤

雲林縣消防局斗南消防分隊的臉書粉絲專頁昨晚被盜用並分享不雅影片，該粉絲專頁有3名管理員，管理權限已被盜用者剔除，消防局雖已向臉書檢舉申訴，但要拿回該粉絲頁的權限「幾乎不可能」，將成立新粉絲頁，並加強各消防分隊資安教育訓練。

雲林縣消防局表示，斗南消防分隊約在昨晚8時左右被盜用，經粉專管理者進一步確認無法立即刪文且無法取回臉書粉專管理權限，即在第一時間向臉書管理團隊提出檢舉申訴，目前等待管理團隊處理中。

消防局表示，平時均有提醒同仁注意資安相關事項，目前資安處理小組進一步追查中，並呼籲有追蹤該專頁的粉絲暫時取消追蹤，等待臉書管理團隊處理，另外也將再次要求所屬遵守資安法以及資訊處理安全，並將另創粉絲專頁持續辦理防火防災宣導工作。

雲林縣消防局資安小組組員劉建志表示，粉絲專頁是一個社群，社群裡面有管理員，有管理員權限的人才可以做管理者的事情。

如果盜用者把其他的管理員踢掉移除，原本的管理員就沒有權限去把這個社團拿回來，因為他也進不去，所以要拿回粉絲頁的管理權幾乎不可能。

斗南消防分隊臉書粉絲頁2015年成立，目前已有1500多名粉絲，劉建志說，目前只能放棄改粉絲頁，並將盡速成立新粉絲頁，「打掉重練」。