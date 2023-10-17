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女子出門散心墜橋遭沖至外海 失蹤24年經鑑識比對落葉歸根

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣警察局鑑識人員採獲黃女家屬口腔棉棒檢體，再轉送法醫研究所建檔與無名屍資料庫比對，於今年確認黃女身份，為失蹤24年的黃女找到回家的路。圖／警方提供
屏東縣警察局鑑識人員採獲黃女家屬口腔棉棒檢體，再轉送法醫研究所建檔與無名屍資料庫比對，於今年確認黃女身份，為失蹤24年的黃女找到回家的路。圖／警方提供

家住屏東市的黃姓女子因情緒低落於1999年騎車到高屏大橋散心，遲遲未歸，經警方連日搜尋未果，多日後有民眾於高雄柴山外海發現一具女屍，外觀因泡水多日難以辨識，警方懷疑是黃女遺體，礙於當年鑑定技術不成熟，僅以無名屍身分處理，事隔24年，經鑑識人員再採樣、比對後，確定該無名女屍就是黃女，讓家屬懸著20多年的心，得以平復。

警方指出，居住於屏東縣屏東市20歲左右的黃女，於1999年8月間因心情不佳，未向家人告知目的地就騎車出門散心，家人於隔天接到鄰居通知，指黃女的機車停放在高屏大橋上，趕緊報警求助。

警方表示，當時適逢颱風天過後，懷疑黃女意外墜橋，與消防員共組搜救隊，對橋下河床、樹叢做地毯式搜索，前後一共進行了7天搜救，始終未發現黃女身影。

多日後，有民眾於高雄市柴山外海處發現一具女屍，警方經多方查詢懷疑死者身分是墜橋的黃女，但遺體經多日泡水，外觀明顯改變，黃女家屬一時無法確認身分，再加上當年鑑定比對技術不成熟，僅以無名屍身分處理。

警方自去年7月開始盤點失蹤逾1年以上、未撤銷協尋的人口，並採集其親屬口腔黏膜細胞，由鑑識人員送至刑事警察局生物科鑑定DNA型別，再轉送法醫研究所建檔與無名屍資料庫比對，於今年3、4月間比對出該高雄柴山無名女屍與黃女的女兒及姐妹有親緣關係，協助將黃女遺體發還家屬，為失蹤24年的黃女找到回家的路。

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屏東縣警察局鑑識人員採集失蹤人口的家屬口腔黏膜細胞。圖為示意圖，非內文當事人。圖／警方提供
屏東縣警察局鑑識人員採集失蹤人口的家屬口腔黏膜細胞。圖為示意圖，非內文當事人。圖／警方提供

屏東縣 柴山 家人

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