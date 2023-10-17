影／罕見車禍！貨櫃車碼頭撞上垂降半空貨櫃 司機受困

楊姓男子駕駛貨櫃車在基隆港西19號碼頭行駛時，撞上吊掛中的貨櫃，車頭毀損縮回車內。港消到場後救出楊男，送醫後無大礙。楊男接受酒測數值為０，事故原因由警方調查中。

消防署港務消防大隊基隆港隊昨晚6點多接獲報案，西19號碼頭有貨櫃車司機受困，等待救援。港消出動人3車7人前往現場，救出年約40歲楊男後，送往衛生福利部基隆醫院，醫師檢查並無明顯外傷，沒有大礙。

港區監視器拍下車禍發生過程，畫面中可見楊男駕駛未拖載貨運的曳引車，在西19號碼頭作業車道行駛時，吊掛作業同步進行。