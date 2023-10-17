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消防隊粉專遭駭！不雅片6連發 網友打趣：另類防溺宣導

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁驚傳遭駭客入侵，不僅管理權限被駭客移除，還被放上多段不雅影片，追蹤人數因此一夜增加49人，網友戲稱「這是防溺宣導」；分隊今證實帳號遭盜用，正尋求解決管道中。

斗南消防分隊經營將近8年的粉絲專頁，昨晚約8點左右遭到駭客入侵，一連被上傳6段不雅影片，民眾打趣留言「炎炎夏日，天氣太熱，防中暑宣導」、「長輩浴室洗澡須知影片」、「什麼情形？被盜帳號了嗎？」等，追蹤人數一夜從1498人「成長」至1547人，令人哭笑不得。

斗南消防分隊今天證實臉書被盜帳號並上傳不雅影片，因管理員權限遭移除，無法刪除這些無關宣導的影片，請網友幫忙檢舉，也提醒追蹤者若有收到粉專發送的任何訊息，不要點進陌生連結，以免受騙，目前正在尋求協助。

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁驚傳遭駭客入侵，不僅管理權限被駭客被移除，還被放上多段不雅影片。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁驚傳遭駭客入侵，不僅管理權限被駭客被移除，還被放上多段不雅影片。記者陳苡葳／翻攝

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