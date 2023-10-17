板橋鐵皮倉庫深夜竄火 消防員破門竟見婦人明顯死亡

新北市板橋區陽明街1棟一層樓鐵皮屋，昨天深夜11時35分發生火警。消防局獲報派遣人車前往灌救，發現現場是資源回收倉庫，消防人員半小時內就將火勢撲滅。不料進入搜救後竟在倉庫內發現1名70多歲婦人已無呼吸心跳，救護人員緊急將婦人送醫急救，但經急救後仍宣告不治，火警發生原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市消防局昨天晚間11時35分接獲報案，板橋區陽明街1棟鐵皮倉庫起火，附近民眾表示屋內好像有住1位獨居婦人，但都聯繫不上。消防局不敢大意派遣大批人車前往灌救，到場後發現這間鐵皮倉庫正全面燃燒立即佈設水線灌救。遺憾的是火勢撲滅後竟在屋內發現老婦人已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。