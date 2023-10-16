聽新聞
test
0:00 / 0:00

機場捷運泰山站疑似火警 消防隊進入機房沒有發現燃燒跡象

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

桃園機場捷運位於新北市泰山區新北大道四段的「A5泰山站」，站內2樓機房今晚8時47分發出異常警報並啟動消防設備，事後新北市的消防隊員進入機房檢查，初步並未發現燃燒跡象，後續交由捷運公司與火調人員鑑識調查。

據了解，2樓機房是供電給列車運行的電力設備，發出火災警報之後，系統會自動斷電並啟動消防機制，緊閉門戶由內釋放惰性氣體排氧滅火，人員無法由外部進入。

新北市119獲報之後，消防隊員於晚間8時52分趕抵現場，從站體建築與機房外觀均看不到火煙，這時有1班列車因緊急斷電停在A5泰山站至A6貴和站之間，站務人員已開始疏散車上約120名乘客從軌道旁通道離開，消防隊員再協助引導至安全位置。

最後等到自動消防系統停止運作、排氣設備也已完成安全換氣，消防隊員才於晚間9時51分進入機房查看，但是沒有發現明顯燃燒過的跡象，經查是其中一軌電力機櫃訊號異常，後續將由捷運公司技術人員與新北市消防局火調人員協同調查。

機捷A5泰山站內機房，今晚8時47分發出異常警報並啟動自動消防設備，緊急斷電造成1班列車停止於A5泰山站至A6貴和站之間，站務人員和消防隊員協助疏散120名乘客。記者林昭彰／翻攝
機捷A5泰山站內機房，今晚8時47分發出異常警報並啟動自動消防設備，緊急斷電造成1班列車停止於A5泰山站至A6貴和站之間，站務人員和消防隊員協助疏散120名乘客。記者林昭彰／翻攝

機場捷運

延伸閱讀

桃園機捷晚間系統異常 台北車站至體育大學站暫停營運

樹林豆漿店排油煙管長達4層樓高 陳年油垢引發火警

嘉義民雄火警 2名幼童明顯燒燙傷送醫搶救不治

台南夫妻爆激烈爭吵！丈夫怒縱火波及妻「多處燒燙傷」急送醫

相關新聞

三合院失火 2童困屋內被燒死

何姓夫妻與五名孩子同住嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院平房，昨天獨留最年幼的四歲女兒及二歲兒子在家，疑反鎖在臥室，卻突然失火...

機場捷運泰山站疑似火警 消防隊進入機房沒有發現燃燒跡象

桃園機場捷運位於新北市泰山區新北大道四段的「A5泰山站」，站內2樓機房今晚8時47分發出異常警報並啟動消防設備，事後新北...

獨留幼兒釀悲劇 父母涉過失致死

嘉義縣民雄鄉低收戶的四歲女童和兩歲男童昨燒死家中，縣府表示，該戶是列管在案的高風險家庭，會給予緊急經濟扶助。律師指出，涉...

合唱團站梯塌 東湖國小10學童輕傷

北市東湖國小合唱團40名團員昨在站梯上練唱，疑因重量不平衡梯子突然倒塌，10名女學生跌落壓傷，所幸輕傷皆無大礙。議員表示...

樹林豆漿店排油煙管長達4層樓高 陳年油垢引發火警

新北市樹林區今天下午傳出住宅火警，消防隊趕抵發現公寓4樓屋外的排油煙管起火，屋內卻沒燒到，迅速撲滅火勢之後查看發現，排油...

桃園觀音工業區紙廠大火 廠房陷火海黑煙狂竄畫面曝

桃園市觀音區榮工北路上錦美紙業工廠，今傍晚5點多發生大火，濃煙直竄天際，熊熊火勢不斷竄出廠房。桃園市消防局獲報前往救援，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。