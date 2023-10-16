機場捷運泰山站疑似火警 消防隊進入機房沒有發現燃燒跡象

桃園機場捷運位於新北市泰山區新北大道四段的「A5泰山站」，站內2樓機房今晚8時47分發出異常警報並啟動消防設備，事後新北市的消防隊員進入機房檢查，初步並未發現燃燒跡象，後續交由捷運公司與火調人員鑑識調查。

據了解，2樓機房是供電給列車運行的電力設備，發出火災警報之後，系統會自動斷電並啟動消防機制，緊閉門戶由內釋放惰性氣體排氧滅火，人員無法由外部進入。

新北市119獲報之後，消防隊員於晚間8時52分趕抵現場，從站體建築與機房外觀均看不到火煙，這時有1班列車因緊急斷電停在A5泰山站至A6貴和站之間，站務人員已開始疏散車上約120名乘客從軌道旁通道離開，消防隊員再協助引導至安全位置。