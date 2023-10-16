聽新聞
test
0:00 / 0:00
機場捷運泰山站疑似火警 消防隊進入機房沒有發現燃燒跡象
桃園機場捷運位於新北市泰山區新北大道四段的「A5泰山站」，站內2樓機房今晚8時47分發出異常警報並啟動消防設備，事後新北市的消防隊員進入機房檢查，初步並未發現燃燒跡象，後續交由捷運公司與火調人員鑑識調查。
據了解，2樓機房是供電給列車運行的電力設備，發出火災警報之後，系統會自動斷電並啟動消防機制，緊閉門戶由內釋放惰性氣體排氧滅火，人員無法由外部進入。
新北市119獲報之後，消防隊員於晚間8時52分趕抵現場，從站體建築與機房外觀均看不到火煙，這時有1班列車因緊急斷電停在A5泰山站至A6貴和站之間，站務人員已開始疏散車上約120名乘客從軌道旁通道離開，消防隊員再協助引導至安全位置。
最後等到自動消防系統停止運作、排氣設備也已完成安全換氣，消防隊員才於晚間9時51分進入機房查看，但是沒有發現明顯燃燒過的跡象，經查是其中一軌電力機櫃訊號異常，後續將由捷運公司技術人員與新北市消防局火調人員協同調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言