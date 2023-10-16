合唱團站梯塌 東湖國小10學童輕傷

北市東湖國小合唱團40名團員昨在站梯上練唱，疑因重量不平衡梯子突然倒塌，10名女學生跌落壓傷，所幸輕傷皆無大礙。議員表示，校園安全應要高規格，校方要盡快釐清避免類似事件再發生，教育局也發函各級學校，設備使用前或移動後，教職員需先確保安全再讓學生使用。

一名受傷學童還原事發當下，老師昨下午帶她們到演藝廳，在60至120公分高的站梯上演練，一開始都正常，不知為何站台突然向左滑，很多同學來不及跳開壓傷腳，她的腳踝也扭傷，事發當下大家都嚇呆了。

10名傷者中，6人送往北市聯醫忠孝院區，副院長方怡謨表示，傷勢集中手腳，主要是輕度扭傷、挫傷，小朋友到院時沒哭鬧，都很冷靜，可完整描述事發經過。

受傷學童家長也說，剛開始看新聞報導舞台塌了被嚇到，幸好小朋友沒大礙，校方先安撫小朋友情緒，若沒問題還是會讓小朋友練合唱團，畢竟大家這段時間都很努力練習，不想因此放棄。

東湖國小校長修金莒表示，合唱團今天要參加比賽，過去都是在音樂教室練習，為讓學生增加臨場感，才到演奏廳小舞台練唱，可能因學生在站台上上下移動、調整隊形，導致站台兩邊重量不平衡，向左傾斜。

修金莒說，站台購入約4、5年，應與老舊、生鏽無關，拉出前老師有確認並試踩，但可能有零件鬆脫未注意，導致意外發生，該站梯會先暫停使用，後續會開檢討會，釐清問題。

「問題發生在最不該發生問題的地方。」議員李明賢說，學校對於學童安全維護應是最高規格，校方應釐清是設備過於老舊，或老師沒控管好站梯載重，教育局和學校都應調查清楚，避免再次發生。議員何孟樺表示，一開始消息很雜亂，未來類似情事，除由校方進行校安通報，相關單位也應即時說明，避免誤傳。

市長蔣萬安昨表示，學生傷勢都還算輕微，會持續關注意外發生原因。教育局說，已發函各級學校提醒，各項設施設備使用前或移動後，應由教職員工確保設施設備已依sop組裝設備、確保安全無虞，再供學生使用。