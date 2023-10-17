獨留幼兒釀悲劇 父母涉過失致死

嘉義縣民雄鄉低收戶的四歲女童和兩歲男童昨燒死家中，縣府表示，該戶是列管在案的高風險家庭，會給予緊急經濟扶助。律師指出，涉留六歲以下兒童獨處恐違法，且失火不論起火原因，父母可能都難逃過失責任；對此嘉義地檢署表示，是否涉違反兒童及少年福利與權益保障法、過失致死罪嫌都會調查。

何姓夫婦扶養五個小孩，何的堂哥說，堂弟在工地敲除牆壁，有時也會接鐵工工作，「不賺怎麼行，要養活一家人」，所以非常努力工作，張女則無工作，在家專職帶小孩。

嘉縣社會局指出，此戶為低收入戶也是列管在案的高風險家庭，有五名未成年兒少，立即啟動關懷機制，初步評估親屬資源薄弱，會視需求協助安置處所、喪葬補助或其他緊急經濟扶助。

民雄鄉長林于玲說，與菁埔村長何清鑫在第一時間到場關切，由於該戶父親工作不穩定，全力協助該戶安置、申請救助服務、辦理喪葬事宜。

曾任檢察官的律師劉嘉凱指出，依兒少法五十一條規定，父母不得讓六歲以下兒童獨處或由不適當的人代為照顧，這對夫婦雖可能有工作外出需求，仍應負照顧小孩義務，卻將兩童獨留住處，已涉兒少法所定的注意義務的過失，可處三千元到一萬五千元不等罰鍰，另，主管機關應命令監護人接受四小時到五十小時不等的親職教育輔導。

由於不幸發生火災造成兩童燒死，劉嘉凱也認為，不論起火原因為何，兒童都未能具備逃生的能力，如果認定死亡結果與父母違反義務具有因果關係，可依犯刑法過失致死罪嫌論處。