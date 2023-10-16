樹林豆漿店排油煙管長達4層樓高 陳年油垢引發火警
新北市樹林區今天下午傳出住宅火警，消防隊趕抵發現公寓4樓屋外的排油煙管起火，屋內卻沒燒到，迅速撲滅火勢之後查看發現，排油煙管是從1樓豆漿店拉長到4層樓高，懷疑是長年累積的油垢起火，幸無傷亡。
據了解，樹林區保安街這幢3層樓老舊公寓其中1戶，1至3樓是同一個屋主，4樓加蓋遮雨棚堆放雜物。1樓店面開豆漿店，做了1根很長的獨立排油煙管，從1樓店內煎台往外沿公寓正面外牆拉長到4樓頂。
今天下午5時許，排煙管頂端冒火燃燒，消防隊趕抵只花10幾分鐘便撲滅火勢，房屋都沒有燒到，懷疑是管內陳年油垢起火。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘指出， 排油煙機使用久了，排煙管內容易囤積油垢，而油垢屬於可燃性液體，容易因為烹飪產生的高溫或火苗引燃，建議要定期清洗或更換排油煙管，才能防止引發火警。
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