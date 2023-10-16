高屏大橋驚見機車成火球 男子頭部撕裂傷送醫急救
高屏大橋今下午5點15分有機車從屏東端上橋往高雄市方向行駛，疑途中撞上1輛腳踏車，機車頓時起火成一團大火球，冒出濃煙，消防局獲報派出4輛各式搶救車輛、7名消防員趕赴現場，約20分鐘後撲滅火勢，機車燒成廢鐵，事故造成2名男性各有頭部撕裂傷、肢體擦挫傷，皆意識清楚送醫救治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
事故發生正逢下班時間，後方騎士見狀趕緊停車避險，機車道塞成一團，騎士紛紛站起查看前方情形，一旁快車道也有民眾將車輛停下，打開雙閃燈警示後方用路人，其餘駕駛放慢車速謹慎通過。
消防局表示，今下午5點15分左右接獲高屏大橋，屏東往高雄方向有機車起火，派遣屏二分隊、九如分隊4車、7人前往，由屏二分隊小隊長周建銘帶隊，下午5點37分撲滅火勢，屏二救護車載送1名男性，肢體擦傷、意識清楚送往寶建醫院救治，另九如救護車載送1名男性，頭部撕裂傷、意識清楚送往高雄長庚醫院救治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
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