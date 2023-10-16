高屏大橋驚見機車成火球 男子頭部撕裂傷送醫急救

高屏大橋今下午5點15分有機車從屏東端上橋往高雄市方向行駛，疑途中撞上1輛腳踏車，機車頓時起火成一團大火球，冒出濃煙，消防局獲報派出4輛各式搶救車輛、7名消防員趕赴現場，約20分鐘後撲滅火勢，機車燒成廢鐵，事故造成2名男性各有頭部撕裂傷、肢體擦挫傷，皆意識清楚送醫救治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

事故發生正逢下班時間，後方騎士見狀趕緊停車避險，機車道塞成一團，騎士紛紛站起查看前方情形，一旁快車道也有民眾將車輛停下，打開雙閃燈警示後方用路人，其餘駕駛放慢車速謹慎通過。