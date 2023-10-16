2名幼童獨留家中喪生火窟 嘉縣社會局：類似家庭可尋求幫助

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今天上午發生火警，家長疑似外出，獨留幼童在家，造成2歲男童、4歲女童火噬悲劇；嘉義縣社會局表示，意外發生時沒有成年人在家陪伴，涉違反兒童及少年福利與權益保障法。如果家長臨時需要幫忙照護小孩，政府有協助機制可以多加運用。

今天意外發生疑似家長出外洽公，臨時找不到親友幫忙照護，留2名幼童在家致生悲劇。社會局表示，其實縣府有協助機制，家長可以向社會局提出申請；如家中有學齡兒少，有小衛星計畫與其他課後輔導班銜接父母因工作無法照顧的協助。

6歲以下兒少，可透過嘉義縣委託的居家服務中心，媒合在地可配合的保姆資源協助父母不在家期間的臨時托育。另外嘉義縣辦理弱勢家庭臨時托育服務實施計畫，對2歲以下幼兒臨托可申請臨時托育費用補助。

社會局表示，案家為列冊低收入戶，戶內共有5名未成年兒少，意外死亡的是4歲次女及2歲三子。另有就讀國小五、四、一年級的子女；該家庭曾為脆弱家庭個案，先前通報原因係經濟與就學議題，因已列冊，有相對福利補助。依照脆弱家庭指標有進行例行性訪視，每月最少1次，如有緊急情況，會不定期訪視；該戶後來列冊低收入戶，連結救助科脫貧社工，鼓勵開立兒少教育發展帳戶。

案主的房屋是祖傳自有，父親為營造模板工，母親為全職家管，是家中擔任學齡前子女的主要照顧者，協助連結育兒指導資源提升案母照顧技巧與功能，母親職照顧與教育技巧皆有提升。