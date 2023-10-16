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中捷大慶站電梯玻璃帷幕遭塗鴉 南非男辯一時技癢
南非籍蕭姓男子前天行經中捷綠線大慶站，對電梯井的玻璃帷幕塗鴉，事後經站方人員發現報案；經警方循線逮捕，蕭男辯稱不熟悉台灣法律，一時興起塗鴉，警訊後送辦。
台中捷運公司今天發布新聞稿表示，大慶站清潔人員14日上午發現，2號出口電梯井玻璃帷幕遭塗鴉，經調閱監視器畫面發現，當天清晨4時44分，有1名男子牽腳踏車沿建國北路往東行經大慶站電梯外時，停在電梯井玻璃帷幕前疑似進行塗鴉。
涉案男子於清晨4時50分離開，往台鐵大慶站方向移動，塗鴉時間為6分鐘，中捷公司發現後立即報案，並提供監視器畫面協助警方追查塗鴉客。
台中市警察局第三分局今天表示，警方案發後15日下午循線逮捕南非籍33歲蕭男，他供稱在南非從事塗鴉繪畫工作，辯稱不熟悉台灣法律，一時興起進行塗鴉；警方全案訊後，將他依違反社會秩序法送辦。
中捷公司表示，遭塗鴉處經過清潔後，仍有部分痕跡未能完全清除，公司將持續清理，近日即能恢復原貌，後續也將加強巡檢車站，防範類似情況再發生；針對涉案人，將依法提告並依民法請求損害賠償。
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