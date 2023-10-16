快訊

紅遍中日！日本名曲歌王谷村新司病逝

棒球、壘球確定重返2028年奧運 還新增「這四個」新項目

賴清德陽交大演講 大學生辛辣提問：完全執政下法案卻遲未通過？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見噴漆怪客！警速逮人移送 中捷怒提告、求償

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

又傳噴漆怪客？台中捷運大慶站電梯14日清晨遭塗鴉，經捷運警察追查，已於昨天逮捕該名塗鴉客。中捷表示，塗鴉行為涉及違反社會秩序維護法、刑法毀損罪，公司將提告追究相關責任及求償，絕不寬貸。

中捷指出，大慶站清潔人員於14日上午，發現2號出口電梯井玻璃帷幕遭塗鴉，經調閱監視器發現，當日清晨4時44分，由一名可疑人士牽著單車，沿建國北路往東走，行經1號電梯時，停在電梯井玻璃帷幕前塗鴉，塗鴉6分鐘後，於4時50分離開，往台鐵大慶站移動。

中捷隨即報警，並提供監視器畫面，協助追查塗鴉客，警方也在15日下午，循線逮捕該名塗鴉客，移送台中地方法院。

中捷強調，塗鴉行為已構成違反社會秩序維護法第90條，可處3千元以下罰鍰或申誡，並涉及違反刑法毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。公司將依法提告，對於違法行為絕不寬貸，以遏止歪風，也將請求損害賠償。

中捷說，遭塗鴉處經過清潔後，仍有部分痕跡未能完全清除，公司將持續清理，近日即能恢復原貌，後續也將加強巡檢車站，防範類似情況再發生。

中捷又傳噴漆怪客？台中捷運大慶站電梯14日清晨遭塗鴉，經捷運警察追查，已於昨天逮捕該名塗鴉客。圖／中市府提供
中捷又傳噴漆怪客？台中捷運大慶站電梯14日清晨遭塗鴉，經捷運警察追查，已於昨天逮捕該名塗鴉客。圖／中市府提供

台中捷運 電梯 監視器

延伸閱讀

中捷藍線爭論不休 當地人盼中央盡速核定便利海線交通

影／民進黨卡中捷藍線？鄭文燦：行政院支持中捷藍線建設

賴清德指中捷藍線改到「有力人士」家附近 鄭文燦：專業評估非選舉喊價

誰在卡台中藍線？盧秀燕：盼中央放手

相關新聞

影／遊覽車左轉斑馬線未減速禮讓 行人跳閃幸運躲死劫全被錄

昨晚將近7點，一對男女手牽手沿著宜蘭羅東鎮公正路口綠燈，走斑馬線要過忠孝路，此時竟出現一輛遊覽車左轉斑馬線未減速，差1秒...

中捷大慶站電梯玻璃帷幕遭塗鴉 南非男辯一時技癢

南非籍蕭姓男子前天行經中捷綠線大慶站，對電梯井的玻璃帷幕塗鴉，事後經站方人員發現報案；經警方循線逮捕，蕭男辯稱不熟悉台灣...

高屏大橋驚見機車成火球 男子頭部撕裂傷送醫急救

高屏大橋今下午5點15分有機車從屏東端上橋往高雄市方向行駛，疑途中撞上1輛腳踏車，機車頓時起火成一團大火球，冒出濃煙，消...

北市大樓傳出男子墜樓 警方到場拉封鎖線採證排除他殺

台北市松山區光復南路一處大樓傳出墜樓案，年約43歲張姓男子，今天下午3時許，疑似獨自搭電梯上樓，下午4時許遭人發現墜落在...

又見噴漆怪客！警速逮人移送 中捷怒提告、求償

又傳噴漆怪客？台中捷運大慶站電梯14日清晨遭塗鴉，經捷運警察追查，已於昨天逮捕該名塗鴉客。中捷表示，塗鴉行為涉及違反社會...

POP心靈成長課程涉詐4千萬 檢警兵分8路搜索、約談7人

「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及3名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾4000萬元。王婉諭今天上午赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。