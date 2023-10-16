又見噴漆怪客！警速逮人移送 中捷怒提告、求償

又傳噴漆怪客？台中捷運大慶站電梯14日清晨遭塗鴉，經捷運警察追查，已於昨天逮捕該名塗鴉客。中捷表示，塗鴉行為涉及違反社會秩序維護法、刑法毀損罪，公司將提告追究相關責任及求償，絕不寬貸。

中捷指出，大慶站清潔人員於14日上午，發現2號出口電梯井玻璃帷幕遭塗鴉，經調閱監視器發現，當日清晨4時44分，由一名可疑人士牽著單車，沿建國北路往東走，行經1號電梯時，停在電梯井玻璃帷幕前塗鴉，塗鴉6分鐘後，於4時50分離開，往台鐵大慶站移動。

中捷隨即報警，並提供監視器畫面，協助追查塗鴉客，警方也在15日下午，循線逮捕該名塗鴉客，移送台中地方法院。

中捷強調，塗鴉行為已構成違反社會秩序維護法第90條，可處3千元以下罰鍰或申誡，並涉及違反刑法毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。公司將依法提告，對於違法行為絕不寬貸，以遏止歪風，也將請求損害賠償。