聽新聞
test
0:00 / 0:00
又見噴漆怪客！警速逮人移送 中捷怒提告、求償
又傳噴漆怪客？台中捷運大慶站電梯14日清晨遭塗鴉，經捷運警察追查，已於昨天逮捕該名塗鴉客。中捷表示，塗鴉行為涉及違反社會秩序維護法、刑法毀損罪，公司將提告追究相關責任及求償，絕不寬貸。
中捷指出，大慶站清潔人員於14日上午，發現2號出口電梯井玻璃帷幕遭塗鴉，經調閱監視器發現，當日清晨4時44分，由一名可疑人士牽著單車，沿建國北路往東走，行經1號電梯時，停在電梯井玻璃帷幕前塗鴉，塗鴉6分鐘後，於4時50分離開，往台鐵大慶站移動。
中捷隨即報警，並提供監視器畫面，協助追查塗鴉客，警方也在15日下午，循線逮捕該名塗鴉客，移送台中地方法院。
中捷強調，塗鴉行為已構成違反社會秩序維護法第90條，可處3千元以下罰鍰或申誡，並涉及違反刑法毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。公司將依法提告，對於違法行為絕不寬貸，以遏止歪風，也將請求損害賠償。
中捷說，遭塗鴉處經過清潔後，仍有部分痕跡未能完全清除，公司將持續清理，近日即能恢復原貌，後續也將加強巡檢車站，防範類似情況再發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言