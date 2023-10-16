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影／遊覽車左轉斑馬線未減速禮讓 行人跳閃幸運躲死劫全被錄
昨晚將近7點，一對男女手牽手沿著宜蘭羅東鎮公正路口綠燈，走斑馬線要過忠孝路，此時竟出現一輛遊覽車左轉斑馬線未減速，差1秒就撞上，男生左眼瞄到遊覽車急拉女生的手，兩人驚嚇「閃跳」跑過馬路，這一幕被其他用路人錄下大喊：「啊喲~啥米人開車攏嘸看」。
千鈞一髮之際，兩人跑到斑馬線另一端，驚魂未定看著遊覽車，後方跟著另一輛遊覽車司機也被嚇到，頓停不敢過斑馬線，被其他用路大喊「你緊走啦，綠燈了啦」。這名錄下整個過程的用路人實在看不下去，告訴險被撞的2名當事人，「我會幫你們檢舉」。
影片被PO上「社會事新聞影音」後引發熱議，網友說，「真的好驚險」、「就差一秒」、「男生機警拉著女生跑」、「未禮讓行人，該罰」。
羅東警方表示，事發在昨晚6點55分，分局已調閱監視器畫面將通知駕駛人到場釐清，如違反道路交通管理處罰條例第44條汽車行經行人穿越道未禮讓行人，將處以1200元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數3點；第48條汽車轉彎時不注意來、往車輛或未減速慢行，將處以600元以上1800元以下罰鍰，呼籲開車駕駛要禮讓行人。
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