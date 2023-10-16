影／中和警偕同調監視器查竊案 未做這動作遭記2申誡

新北市中和1名林姓男子日前報警稱放在公司內的3本書遭竊，中和分局中原所李姓警員陪同林男調閱監視器查看，均未發現有人行竊，林男要求調閱前一周的畫面仍沒有結果，事後認為李姓警員想吃案，向市警局檢舉。中和分局督察組調查李員未開報案證明，認定未盡受理報案責任，記2申誡處分。

據了解，中和警方上月12日接獲林姓男子報案表示，他放在公司紙箱內3本書籍遭竊，中原派出所李姓警員獲報前往處理，向林男公司調閱當天公司內部監視器，隔天與林男約在派出所觀看監視器畫面，但均未發現有人行竊情形，林男要求警方再調閱前一周的畫面後離開。

李姓警員再度前往該公司調閱監視器時，發現公司電腦因容量不足無法儲存多日影像，李員15日致電欲告知林男時卻都未能接聽電話。17日林男再次前往派出所想查看監視器，因逢李姓警員休假，其他警員向林男表示該公司因電腦儲存問題無法調閱，待李員收假後再向他說明。