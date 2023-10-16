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北市東湖國小合唱團跌落站梯 三總接收4女童：鈍傷及局部擦挫傷

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

北市東湖國小合唱團練唱時發生意外，今天下午一點半多學童站梯上練習，校方表示疑因重量不平衡，造成梯子倒塌，十名學生從二公尺高度掉下擦傷送醫，分別送往內湖三總、聯合醫院忠孝院區；三總醫院下午說明送醫的女學童最新傷勢。

台北市東湖國小校長修金莒表示，校內合唱團約40位學生明天要參加音樂比賽，練習時40人一下子站上梯子，為調整隊形，致兩側重量不平衡，導致架子偏往另一邊，造成10名學生跌下來，受傷女學童分別送往內湖三總、聯合醫院忠孝院區。

三軍總醫院下午也針對東湖國小學童受傷、就醫治療進行說明。三軍總醫院新聞稿指出，急診室於今下午2點20分左右陸續接收因學校舞台倒塌受傷的4名女性學童，經詳細檢查診斷後均為鈍傷及局部擦挫傷，無立即生命危險，目前均留置急診室觀察中，若觀察無其他狀況可辦理出院。

東湖國小合唱團今天練習時發生意外，在排隊行時疑因重量不平衡，導致學童腳下站梯翻覆，10名女童受傷送醫。圖／讀者提供
東湖國小合唱團今天練習時發生意外，在排隊行時疑因重量不平衡，導致學童腳下站梯翻覆，10名女童受傷送醫。圖／讀者提供

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