北市東湖國小合唱團跌落站梯 三總接收4女童：鈍傷及局部擦挫傷

台北市東湖國小合唱團練唱時發生意外，今天下午一點半多學童站梯上練習，校方表示疑因重量不平衡，造成梯子倒塌，十名學生從二公尺高度掉下擦傷送醫，分別送往內湖三總、聯合醫院忠孝院區；三總醫院下午說明送醫的女學童最新傷勢。

台北市東湖國小校長修金莒表示，校內合唱團約40位學生明天要參加音樂比賽，練習時40人一下子站上梯子，為調整隊形，致兩側重量不平衡，導致架子偏往另一邊，造成10名學生跌下來，受傷女學童分別送往內湖三總、聯合醫院忠孝院區。