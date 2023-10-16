2童命喪火窟！父母哀傷送子女遺體到殯儀館 母淚崩癱軟

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處平房今早發生火災，當時何姓夫妻都不在家，2歲男童、4歲女童在家遭烈火吞噬，消防隊獲報滅火時已無生命跡象，送往醫院急救仍不治，何姓夫妻獲報後分頭趕往醫院，眼淚潰堤，下午陪同幼童前往殯儀館，簽署文件時忍不住癱軟在地。

何姓夫妻得知訊息後，立即分頭趕往醫院看視孩子，何男與妻子分別到大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院將兩名命喪火窟的子女送往殯儀館。兩人心情十分沈重，何男說，平時出外工作都是妻子在家照顧小孩，每個月都會把所有薪水上交，張女一度哽咽、啜泣，癱軟的扶著桌子簽署文件，無法表達。

嘉義地檢署表示，目前還沒接到報驗資料，今天來不及相驗，應該會在明天相驗。警方則預計在明早重回火場鑑識，釐清起火原因及2名幼童死因。