竊嫌涉偷走停路邊機車 藏身旅館仍遭安平警查獲

67歲陳姓男子昨天深夜在台南市安平區望月橋旁，涉嫌偷走他人機車後投宿周邊旅館，警方接獲報案後，以車追人循線查獲陳到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

王姓機車失主昨晚將機車停放於安平區望月橋路旁，停妥後也有鎖上及取下鑰匙；陳嫌則是以自己的鑰匙，沿途隨機試轉嘗試發動機車後將車輛騎走，失主昨晚再騎乘時才發現不見機車蹤影。

華平派出所員警於昨晚10點30分受理報案後，立即派員現地查訪及調閱周遭監視器，以查明犯嫌特徵、交通工具及逃逸方向，經釐清犯嫌騎乘所經方向交叉比對後，研判竊嫌可能投宿周邊旅館，追查之下昨晚11點15分許尋獲失竊機車，後續將投宿旅館陳嫌帶返所說明後，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。後續將機車發還被害人。

據了解，陳姓男子落網後表示因沒有交通工具才偷機車代步。