聽新聞
test
0:00 / 0:00
竊嫌涉偷走停路邊機車 藏身旅館仍遭安平警查獲
67歲陳姓男子昨天深夜在台南市安平區望月橋旁，涉嫌偷走他人機車後投宿周邊旅館，警方接獲報案後，以車追人循線查獲陳到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
王姓機車失主昨晚將機車停放於安平區望月橋路旁，停妥後也有鎖上及取下鑰匙；陳嫌則是以自己的鑰匙，沿途隨機試轉嘗試發動機車後將車輛騎走，失主昨晚再騎乘時才發現不見機車蹤影。
華平派出所員警於昨晚10點30分受理報案後，立即派員現地查訪及調閱周遭監視器，以查明犯嫌特徵、交通工具及逃逸方向，經釐清犯嫌騎乘所經方向交叉比對後，研判竊嫌可能投宿周邊旅館，追查之下昨晚11點15分許尋獲失竊機車，後續將投宿旅館陳嫌帶返所說明後，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。後續將機車發還被害人。
據了解，陳姓男子落網後表示因沒有交通工具才偷機車代步。
分局長王子雄表示，對於華平派出所悉心受理報案並掌握先機，迅速尋回失車予以肯定；也提醒民眾機車鑰匙孔經年使用後，鎖頭齒痕容易磨損，而出現不同鑰匙卻可發動情形，除了更換鎖頭外，停車後也可加上防盜鎖，降低被竊風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言