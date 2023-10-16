嘉義2童獨留家中燒死 律師：父母恐難逃刑責

嘉義縣民雄鄉菁埔村1處平房上午全面燃燒，4歲女童、2歲男童被救出時無生命跡象，送醫死亡；據了解，該處何姓夫婦與5個孩子同住，起火時僅最小的兩個孩子在臥室，房門疑反鎖。曾任高雄地檢署檢察官的律師劉嘉凱指出，留6歲以下兒童獨處恐違法，且失火不論起火原因，父母可能難逃過失致死罪嫌。

劉嘉凱說，依兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母不得讓6歲以下之兒童獨處或由不適當之人代為照顧，因此這對夫婦明知這兩個小孩未滿6歲，雖可能有工作外出需求，仍應負照顧義務，將兩童獨留住處已違反兒少法所定的注意義務之過失，可處3000元到1萬5000元不等罰鍰，另，主管機關應命令監護人接受4小時到50小時不等的親職教育輔導。

由於不幸發生火災造成兩童燒死，劉嘉凱也認為，不論起火原因為何，由於兒童都未能具備逃生的能力，如果認定死亡結果與父母的違反義務具有因果關係，可依犯刑法過失致死罪嫌論處，面臨遭判5年以下徒刑。