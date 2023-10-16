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嘉義2童獨留家中燒死 律師：父母恐難逃刑責
嘉義縣民雄鄉菁埔村1處平房上午全面燃燒，4歲女童、2歲男童被救出時無生命跡象，送醫死亡；據了解，該處何姓夫婦與5個孩子同住，起火時僅最小的兩個孩子在臥室，房門疑反鎖。曾任高雄地檢署檢察官的律師劉嘉凱指出，留6歲以下兒童獨處恐違法，且失火不論起火原因，父母可能難逃過失致死罪嫌。
劉嘉凱說，依兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母不得讓6歲以下之兒童獨處或由不適當之人代為照顧，因此這對夫婦明知這兩個小孩未滿6歲，雖可能有工作外出需求，仍應負照顧義務，將兩童獨留住處已違反兒少法所定的注意義務之過失，可處3000元到1萬5000元不等罰鍰，另，主管機關應命令監護人接受4小時到50小時不等的親職教育輔導。
由於不幸發生火災造成兩童燒死，劉嘉凱也認為，不論起火原因為何，由於兒童都未能具備逃生的能力，如果認定死亡結果與父母的違反義務具有因果關係，可依犯刑法過失致死罪嫌論處，面臨遭判5年以下徒刑。
劉嘉凱舉例，高雄1對做服務業的張姓夫妻，2019年4月某天下午6點多涉將未滿2歲的兒子獨自留在租屋處，就外出工作及購物，直到當晚11點半許返家，才發現小孩喝下含有酒精的物品，導致嗆食、支氣管噎塞食物，已無呼吸心跳，隨即就向警方自首；高雄地院認定兩人沒給予孩子必要注意及照護，造成死亡的無法彌補損害，經完成親職教育輔導課程，仍不見有何有效提升照顧子女能力，依過失致死罪各判1年徒刑，全案定讞。
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