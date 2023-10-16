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2童反鎖燒死屋內！父辛勤做工養5孩 母外出原因曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處平房今早10點多失火，33歲何姓男子外出工作，32歲張姓女子到鄰近村辦公室辦事情，獨留2歲男童、4歲女童在家，被火舌吞噬燒傷，送往醫院急救仍宣告不治。親戚傷心的說，何男努力賺錢養家，沒想到小孩子在家發生火災憾事。

何男的堂哥說，附近三合院、平房都住親戚，是早期祖先分家留下來，何男平時在工地敲除牆壁，有時也會接鐵工工作，「不賺怎麼行，要養活一家人」，所以非常努力工作，張女則無工作在家帶小孩，一家七口雖然經濟不富裕，但感情相當融洽。

何男的堂哥也說，發現時房子已燒成一片火海，火勢主要集中在左側的臥室，現場溫度很高，濃煙很多，立即通報消防隊滅火，救出2名幼童，當時應該在床上睡覺，呼叫他們都沒有反應，對老天爺奪走2名孩子的生命，感到很惋惜。

社會局表示，何男一家是低收入戶，夫妻共扶養5名未成年兒少，包括11歲長子、9歲長女、7歲次子、4歲次女及2歲三子，是列管在案的高風險家庭，今早張女疑到附近村辦公室，初步評估親屬資源薄弱，將視需求協助安置處所、喪葬補助或其他緊急經濟扶助。

消防隊到場後拉水線救援，因濃煙密布看不清楚，用雙手在床上「撈到」2名幼童，立即抱出火場，但已失去生命跡象，無法確定當時確切姿勢、位置，2人身上有超過80%大面積燒燙傷，分別送往大林慈濟、嘉基醫院急救，仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，到場時平房的木門上鎖，緊急把門踹開才進入，因起火點在房間中央，先拉水線滅火才靠近床，因濃煙密布看不清楚，救出躺在床上的兩姐弟，但詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義縣民雄鄉一處平房今早發生火災，2名幼童失去生命。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉一處平房今早發生火災，2名幼童失去生命。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉一處平房今早發生火災，2名幼童失去生命。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉一處平房今早發生火災，2名幼童失去生命。記者黃于凡／攝影

親戚 嘉義

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