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兩段式左轉標牌拆了！騎士沒待轉被烏龍舉發 警撤罰單

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

郭姓男子騎機車在台北市忠孝東路、東新街口左轉，被陳姓警員以未依兩段式左轉交通違規攔查舉發，事後發現該處無須兩段式左轉，上網貼文指被烏龍開罰。警方表示，兩段式左轉標牌已拆除，警員舉發有誤，函文撤銷罰單

郭姓男子貼文指出，本月12日晚間騎機車返家，從北市忠孝東路6段左轉東新街，後方警笛鳴響，直到警車追上才知是因沒有待轉，他詢問警員是否不用待轉，被駁斥印罰單，到家回放行車記錄器，假日又經過一次，繞了幾圈確定沒有待轉牌。

北市南港警分局說，該路口西往北左轉的兩段式左轉標牌，今年6月已拆除，不過留存機車待轉格線，東往南左轉的兩段式左轉標牌仍保留，警員誤判而攔查舉發，已函文台北區監理所花蓮監理站撤銷，聯繫當事人致意，並加強員警教育訓練。

郭姓男子騎機車在台北市忠孝東路、東新街口左轉，被陳姓警員以未依兩段式左轉交通違規攔查舉發，但兩段式左轉標牌已拆除，警方函文撤銷罰單。記者李奕昕／翻攝
郭姓男子騎機車在台北市忠孝東路、東新街口左轉，被陳姓警員以未依兩段式左轉交通違規攔查舉發，但兩段式左轉標牌已拆除，警方函文撤銷罰單。記者李奕昕／翻攝

北市 罰單

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