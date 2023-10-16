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「兒子有偏財運」他領280萬加碼投資 北市警問細節驚：是詐騙
台北市6旬老翁日前跑去銀行稱要提領280萬元，行員見金額龐大詢問事由，他卻交代的不清楚，行員認定有異報警，警方趕抵追問細節，他才坦言是兒子在網路上認識投資老師，稱「有偏財運」指導投資虛擬貨幣，警方認定這是詐騙，經近半小時成功勸說，成功守住老翁辛苦錢。
中正第一分局忠孝東路派出所警員曾子瑄、陳偉哲上月底接獲銀行報案，趕抵了解民眾疑似遇到詐騙，警方問該名6旬老翁「怎麼要領這麼多錢」，他說「是兒子在投資」，警方追問細節，沒想到他開始改口說「單純領出來放在家裡面」。
警方見他說詞反覆，懷疑遇到詐騙，苦口婆心向他說明來意，老翁這才坦言是就讀大學的兒子有投資習慣，近日說自己有偏財運，投資幾十萬元都有賺錢，兒子是投資虛擬貨幣，被要求提領280萬元讓他加碼投資。
警方向老翁說明過去詐騙案例，也告知「兒子應該是遇到詐騙集團」，事後致電關心老翁兒子，老翁這才恍然大悟「是詐騙」，打消提款念頭離去。
警方呼籲，假網路投資向來是常見詐騙手法，詐騙集團常以通訊軟體加入好友，再以「加入會員、投資高獲利報酬」等話術誘騙被害人進入群組，再教導被害人如何匯款，提醒民眾勿因一時貪念而受騙，遇到任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，請求警方協助。
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