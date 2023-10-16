不爽前女友找前夫訴苦 醋男持刀砍人逃2天仍遭逮

39歲陳姓男子不滿翟姓前女友至新北市永和找前夫杜男訴苦，13日持西瓜刀前往杜男住處，見到翟女與杜男共處一室頓時醋勁大發，竟揮刀劃傷杜男，隨後見翟女奪門而出又持刀沿路追逐，犯案後搭計程車逃逸。永和警方獲報循線追緝，昨天傍晚5時許持拘票前往桃園將陳男逮捕，詢後依傷害、恐嚇罪嫌移送法辦。

陳姓男子持西瓜刀前往杜男住處理論，先劃傷杜男後持刀沿路追逐翟女（紅圈者）。圖／聯合報資料畫面

據了解，被砍傷的杜男與30歲翟女育有一子，雙方離婚後為照顧小孩仍持續連繫往來。翟女後來與住在桃園的陳男交往，但因陳男時常對翟女施暴，翟女無法忍受於是在11日與陳男分手並返回杜男位於新北市永和區的住處。

陳男被提分手後心有不甘，得知翟女回杜男住處後頓時醋勁大發，13日前往杜男住處找人，見到翟女與杜姓前夫共處一室，竟持預藏的西瓜刀欲攻擊翟女，杜男上前制止時右手臂不慎遭劃傷，傷口長達8公分血流如注，翟女見狀趁機跑出門在大街上奔逃。

不料陳男竟持刀尾隨雙方就在街頭展開追逐，杜男擔心翟姓前妻受傷，忍痛負傷騎車追出將翟女載走，陳男見狀作罷搭乘計程車逃逸。永和警方接獲報案在環河西路二段有名男子手持西瓜刀追逐一名女子，警方趕抵現場後均未發現，經訪查後找到右手臂受傷的杜姓男子（28歲）。而杜男因涉及詐欺案遭通緝，做完筆錄後被警方依法解送歸案。