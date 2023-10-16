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嘉義2童被反鎖臥室臥床遭燒死！火災屋內曝光 房間焦黑認不出原樣
嘉義縣民雄鄉菁埔村1處平房上午10點半多失火，獨留4歲女童、2歲男童在家，救出後送醫不治。據了解，兩童當時疑被反鎖臥室，消防人員破門進入強烈火煙火速竄出，壓制火勢後，趕緊伸手往床上「撈出」兩童，也已無生命跡象。
嘉縣消防局今上午10點34分獲報後派遣民雄、雙福、溪口、大美、新港、大林及嘉太消防隊，共11車、23人前往，8分鐘就趕抵現場但全面燃燒，得知屋內有2名小孩受困，立即布線進屋搶救。
1名參與搶救的消防人員說，當時臥室房門鎖住，強行攻破，但屋內就竄出濃烈火煙，「根本什麼都看不到」，於是趕緊先射水撲滅，壓制火苗後，雖還持續陣陣濃煙，但隱約看到床上有躺著2人，便用手向前撈，成功將人拉出火煙，只是救出時明顯燒燙傷，呼叫完全沒有反應。
據現場參與搶救人員研判，起火點很可能是臥室，不過詳細起火點和原因，待嘉義縣消防局進行火場鑑識才能釐清。
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