參加日月潭員旅！3男深夜外出撞路燈拋飛 駕駛酒駕釀2死1重傷

陳姓等3名男子昨日參加日月潭公司員工旅遊，疑酒後駕車外出撞上路燈被拋飛，釀2死1重傷悲劇。圖／集集分局提供 陳姓等3名男子昨天從台中前往日月潭參加公司員工旅遊，深夜零時許，3人同乘1部轎車從魚池民宿外出買東西時，因對路況不熟，來到台21線魚池國中前路段，致轎車失控擦撞路燈，其中1乘客被拋飛車外當場死亡，陳姓駕駛被送醫後傷重不治，另1名乘客則仍在搶救中，釀成2死1傷悲劇。

集集警分局指出，據查負責開車的陳姓男子現年26歲，被拋飛死亡的彭姓男子27歲，另1名姓戰的乘客是28歲，3人都相當年輕，可能因現場路況看似筆直的路段，又夾雜著台21線的大彎道，加上處於下坡路段，才造成此重大意外發生，警方再度呼籲民眾行經魚池國中附近路段，一定要減速遵守交通規則。

魚池分駐所表示，員警深夜接獲通報也立即趕到魚池國中現場處理，初步調查3名男子所屬的公司位於台中，此次該公司共有30多人參加員工旅遊，負責開車的陳姓男子經醫院抽血換算酒測值很高，證實案發現場肇事的陳姓駕駛身上的確有聞到濃濃的酒味。