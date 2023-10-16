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「乾爹」高雄駁二大撒幣美金從天而降 民眾嗨撿驚動警方到場

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

警方在現場找到的美金現鈔，上面印有活動專頁的QRCODE，確認為表演團體的行銷策略。記者張議晨／翻攝
警方在現場找到的美金現鈔，上面印有活動專頁的QRCODE，確認為表演團體的行銷策略。記者張議晨／翻攝
高雄駁二藝術特區昨天中午天降大量1元美金紙鈔，一名身穿黑衣的男子現身撒錢讓民眾開心撿現金，「乾爹」大手筆撒錢，讓民眾好奇身分，轄區鹽埕分局獲報後到場，經調閱監視器，釐清是表演團體的行銷策略，並未觸法。

駁二特區昨天下午2時許出現大量1元美金紙鈔，路過民眾看到一擁蹲下將美金收入懷中，不過撿起美金細看後，上面更貼著QRcode掃描網頁，網友將畫面上傳至爆料公社，並迅速引發熱議。

不僅駁二特區有人撒美鈔，台北捷運中山站、台中勤美園區也同樣有人在現場拋撒美金，撿到的美鈔上面印有QRcode，經掃描後為11月在國家兩廳院辦理之系列活動之一。

鹽埕警分局昨天獲報後派員警到場了解，根據監視器畫面，案發時一名男子負責灑下紙鈔，另名男子則負責掌鏡拍攝灑鈔全過程，結束後2人離開現場。

警方了解後，確認撒錢是表演團體的行銷策略，為藝術團體預定在國家兩廳院辦理「秋天藝術節」系列活動之一，參酌撒鈔時間、地點及行經民眾狀況，且未接獲相關報案紀錄，目前並沒有無違反社會秩序維護法或其他相關法律之虞。

警方在現場找到的美金現鈔，上面印有活動專頁的QRCODE，確認為表演團體的行銷策略。記者張議晨／翻攝
警方在現場找到的美金現鈔，上面印有活動專頁的QRCODE，確認為表演團體的行銷策略。記者張議晨／翻攝

美金 駁二 監視器

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