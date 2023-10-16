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日月潭自撞車禍2死1傷 是否酒駕待檢警釐清

中央社／ 南投縣16日電

陳姓男子15日凌晨駕車載彭姓、戰姓友人沿台21線從日月潭往埔里方向行駛，在魚池國中轉彎處失控自撞，事故釀陳、彭2人不治、戰男送醫脫離險境。陳男是否酒駕待進一步釐清。

陳男3人15日凌晨0時20分駕車行經省道台21線魚池國中路段失控撞擊路邊燈桿釀2死、1傷，員警到場聞到車內有酒味，檢方昨天下午會同家屬相驗。轄區南投縣警察局集集分局今天表示，開車的26歲陳男傷重不治，目前

酒測值尚未出爐，是否酒駕待進一步釐清。

警方初步調查，陳男所屬公司約30多人從台中市到南投縣日月潭員工旅遊，並入住九龍口附近某民宿，15日凌晨陳男駕車載27歲彭男、28歲戰男，沿台21線從日月潭往埔里方向行駛要下山買東西，經魚池國中附近轉彎處失控自撞，強烈撞擊力道造成車體變形。

救護人員獲報到場，駕駛陳男受困車內已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，彭男則因強烈撞擊力道拋出車外，2人送醫急救不治；戰男送醫搶救後脫離險境。車禍是否酒駕肇事由集集警方釐清，也不排除車速過快、當地路況不熟悉。

失控 酒駕 日月潭

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