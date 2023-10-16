快訊

裕隆城旁赫見「天堂與地獄」！去年賣屋賠1500萬 今年轉手賺1620萬

7人任點吃到飽…上124份小菜「剩一大半」 店家心痛籲惜食

「周處」疑涉抄襲風波 錢人豪放話：絕對有實質證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中西屯翻車...闖紅燈的撞違規左轉車 2駕駛拒酒測恐遭吊牌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、台74西屯路匝道路段，昨晚發生一起休旅車翻車的交通事故，幸無人受傷，警方到場調查，兩車駕駛都拒絕酒測，發現當時詹男駕駛的休旅車違規左轉後，與對向直行闖紅燈的柯女轎車碰撞，詹車被撞到側翻，肇因初判是違反遵行方向、號誌管制釀禍，詳細肇因待查。

經查，詹姓男子（56歲）在昨天晚間7時許，駕駛休旅車由北屯方向沿台74線西屯匝道內側車道，欲左轉西屯路往黎明路方向行駛，當時對向車道是柯姓女子（43歲）駕駛轎車由南屯方向沿台74線西屯匝道內側車道，往漢翔路方向行駛。

當時詹在左轉時，沒有注意到該處是禁止左轉的路段，而柯女則是未留意到當時燈號已是紅燈，但仍闖紅燈直行，兩車在路口碰撞後，詹車被撞到側翻橫躺路中，幸好兩名駕駛都無受傷。

警方獲報到場，因該起事故僅有車損，雙方駕駛不實施酒測，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清，初判肇因是違反遵行方向標誌肇事（禁止左轉）、違反號誌管制（闖紅燈）釀禍，若確定肇因後，警方將依法告發。

台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故。圖／摘自抖音
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故。圖／摘自抖音
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、西屯路在昨晚發生一起翻車的交通事故，幸無人員受傷。圖／讀者提供

休旅車 車禍

延伸閱讀

歐爸變王子「帥不起來」！《驚奇隊長2》朴敘俊電影造型翻車　「中分頭長髮」難駕馭網嘆氣：一言難盡

影／林口休旅車闖紅燈撞飛斑馬線上男童 警方追究未報案

影／高雄行人闖紅燈遭賓士撞倒送醫 網友見影片叫屈：開車真衰

影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

相關新聞

不勝唏噓！老醫師賣房妻小消失 600元會費繳不起、現在連親妹也失聯　

聯合報昨披露高雄一名83歲老醫師，一生在台行醫，所賺的錢都寄給在北美的妻兒，退休前妻子要他結清台灣房產，寄錢給她、一家在...

影／台中西屯翻車...闖紅燈的撞違規左轉車 2駕駛拒酒測恐遭吊牌

台中市西屯區環中路、台74西屯路匝道路段，昨晚發生一起休旅車翻車的交通事故，幸無人受傷，警方到場調查，兩車駕駛都拒絕酒測...

走路上中槍！議員酸高雄重陽賀禮送防彈背心？ 市府：槍擊案今年六都最低

高雄梓官區宮廟前發生槍擊案件波及無辜，共3人中彈，高雄市議員李雅靜狠酸「走著走著就中槍」，難不成下周重陽節市府要送防彈背...

相約墾丁南灣潛水…女伴溺水窒息 同行教練遭求償近8百萬元

許女與男友2020年相約恆春潛水，該次活動僅男友聘請賴姓教練指導，3人同行，陳女感到身體不適快速上浮，被發現時她的呼吸器...

北宜山道猴子自摔撞上保時捷「當場錯愕不已」 網譏：刮到大獎

新北市坪林區北宜公路著名的追焦勝地「財茂彎」，昨天再傳車禍事故。19歲楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車...

參加日月潭員旅3男深夜外出撞路燈拋飛 駕駛酒駕釀2死1重傷

陳姓等3名男子昨天從台中前往日月潭參加公司員工旅遊，深夜零時許，3人同乘1部轎車從魚池民宿外出買東西時，因對路況不熟，來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。