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影／台中西屯翻車...闖紅燈的撞違規左轉車 2駕駛拒酒測恐遭吊牌
台中市西屯區環中路、台74西屯路匝道路段，昨晚發生一起休旅車翻車的交通事故，幸無人受傷，警方到場調查，兩車駕駛都拒絕酒測，發現當時詹男駕駛的休旅車違規左轉後，與對向直行闖紅燈的柯女轎車碰撞，詹車被撞到側翻，肇因初判是違反遵行方向、號誌管制釀禍，詳細肇因待查。
經查，詹姓男子（56歲）在昨天晚間7時許，駕駛休旅車由北屯方向沿台74線西屯匝道內側車道，欲左轉西屯路往黎明路方向行駛，當時對向車道是柯姓女子（43歲）駕駛轎車由南屯方向沿台74線西屯匝道內側車道，往漢翔路方向行駛。
當時詹在左轉時，沒有注意到該處是禁止左轉的路段，而柯女則是未留意到當時燈號已是紅燈，但仍闖紅燈直行，兩車在路口碰撞後，詹車被撞到側翻橫躺路中，幸好兩名駕駛都無受傷。
警方獲報到場，因該起事故僅有車損，雙方駕駛不實施酒測，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清，初判肇因是違反遵行方向標誌肇事（禁止左轉）、違反號誌管制（闖紅燈）釀禍，若確定肇因後，警方將依法告發。
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