嘉義民雄火警 2名幼童明顯燒燙傷送醫搶救不治
嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今早10點多發生火警，家長疑似外出，獨留2歲男童、4歲女童在家，遭烈火燒傷倒在臥室，消防人員趕到將幼童救出，2人已無呼吸心跳，分別送往大林慈濟醫院及嘉義基督教醫院急救，但仍回天乏術，起火原因調查中。
嘉義大林慈濟醫院急診室接獲2歲男童燒燙傷，入院前OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest），經過醫療團隊急救仍然回天乏術。
急診室主治醫師張哲睿表示，男童燒燙傷面積達70％，除了腹部以外，身體各處都有燒燙傷，經過33分鐘的緊急急救，仍然無力挽回，於11點40分宣布急救無效。
嘉義基督教醫院表示，女童送到醫院時已呈現OHCA，經嘉基醫院急救仍不治。
嘉義縣消防局表示，今早10點34分獲報，民雄鄉菁埔村發生住宅火警，立即派遣民雄、雙福、溪口、大美、新港、大林及嘉太消防隊，共計11車23人前往，10時42分到場已全面燃燒，屋內有2名小孩受困，立即布線進屋搶救，但2名小孩都失去意識。
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