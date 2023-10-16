嘉義民雄火警 2名幼童明顯燒燙傷送醫搶救不治

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今早10點多發生火警，家長疑似外出，獨留2歲男童、4歲女童在家，遭烈火燒傷倒在臥室，消防人員趕到將幼童救出，2人已無呼吸心跳，分別送往大林慈濟醫院及嘉義基督教醫院急救，但仍回天乏術，起火原因調查中。

嘉義大林慈濟醫院急診室接獲2歲男童燒燙傷，入院前OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest），經過醫療團隊急救仍然回天乏術。

急診室主治醫師張哲睿表示，男童燒燙傷面積達70％，除了腹部以外，身體各處都有燒燙傷，經過33分鐘的緊急急救，仍然無力挽回，於11點40分宣布急救無效。

嘉義基督教醫院表示，女童送到醫院時已呈現OHCA，經嘉基醫院急救仍不治。