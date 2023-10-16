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影／賊偷彩券行全程被拍到畫面 半天被逮老闆頒警破案獎金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子日前到台中市大甲區一家彩券行行竊，他趁老闆沒注意時，上半身跨到檯台，拉開抽屜偷走3000元，大甲警方半天內逮到人， 彩券老闆將「得而復失」的錢當破案獎金頒給警方致謝。

大甲區一名彩券行老闆今天走進大甲警分局大甲派出所，向值班員警表示要頒發破案獎金，感謝大甲所員警在半日內迅速偵破竊案，守住他的財物。

本月10日中午12點，大甲區鎮瀾街一家彩券行內，39歲陳姓男子假裝成客人目光不斷游移現場陳設，趁李姓老闆忙碌之際，不顧一旁其他客人驚疑目光，陳上半身往櫃台鑽，並探出手拉開櫃檯抽屜，偷走3000元現金。

李姓老闆發現被偷報警，大甲分局大甲派出所獲報後立即組成專案小組展開追查，大甲所警員廖梓豪、林明嘉、謝瑋哲調閱店內及沿途影像，循線鎖定陳男涉嫌重大，專案小組成員當天晚上到沙鹿區鎮南路一帶逮到陳嫌，人贓俱獲，成功將彩券行被偷的3000元交還被害人，將陳嫌以竊盜罪移送法辦。

李姓老闆表示，他年輕時曾當過義警，知道警察工作的辛勞，為了鼓勵辛勞的警察，感謝員警在不到7小時時間迅速破案，轉換念頭將「失而復得」的錢財轉作「破案獎金」，感謝員警維護地方治安不遺餘力。

大甲派出所長李建興表示，打擊不法是警察的責任，秉持「破案即最好的預防」理念，員警在半日內火速破案，讓轄內居民感受到安心、安全、安定的生活環境。

台中市大甲區一家彩券行被偷，監視畫面拍下過程。圖／民眾提供
台中市大甲區一家彩券行被偷，監視畫面拍下過程。圖／民眾提供
台中市大甲區一家彩券行被偷，警方迅速破案，彩券行老板將失而復得的錢頒給警方，當破案獎金。圖／警方提供
台中市大甲區一家彩券行被偷，警方迅速破案，彩券行老板將失而復得的錢頒給警方，當破案獎金。圖／警方提供

彩券行 老闆 警察

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