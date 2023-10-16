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走路上中槍！議員酸高雄重陽賀禮送防彈背心？ 市府：槍擊案今年六都最低

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄梓官區青龍宮傳槍響，廟公遭人開槍，手、腹中彈送醫搶救；案發現場的地上還遺留彈殼。記者張議晨／攝影
高雄梓官區青龍宮傳槍響，廟公遭人開槍，手、腹中彈送醫搶救；案發現場的地上還遺留彈殼。記者張議晨／攝影
高雄梓官區宮廟前發生槍擊案件波及無辜，共3人中彈，高雄市議員李雅靜狠酸「走著走著就中槍」，難不成下周重陽節市府要送防彈背心當重陽禮物？呼籲高雄市長陳其邁重視槍枝氾濫，確保市民安全。

高市府發言人周璟瑜表示，至今年10月15日，高雄市槍擊案為2件，六都最低，新北市今年迄今已發生14件槍擊案，警察同仁都非常辛苦，應給予最大支持。

李雅靜表示，這不是一次偶發事件，而是一個令人擔憂的嚴重問題，槍枝暴力事件已嚴重到民眾「走著走著就中槍」的地步，這種情況絕不應成為高雄日常，否則下周重陽節禮物可以贈送長輩防彈背心，讓市民走在高雄街頭能感到更安心。

針對梓官槍擊案發生後，高市警局回應「這是今年度第2件槍擊案」，李雅靜更認為，警察局不應玩數字遊戲，而應該積極調查，尤其是當無辜市民遭受傷害時，更應積極處理問題，「警局如此回應並不是一種令人驕傲的方式」。

李雅靜說，高市府必須果斷行動，解決高雄槍枝氾濫問題，確保市民的安全，這也是當前最迫切需要解決的問題之一，市府應全力以赴，確保高雄成為安全的城市。

高市府發言人周璟瑜表示，統計今年至10月15日，高雄市槍擊案為2件，六都最低，新北市今年迄今已發生14件槍擊案，警察同仁都非常辛苦，打擊不法，守護人民生命財產安全，應該給予最大支持。

高雄市警局近10年來各類治安數據均呈現發生數降低、破獲率增加趨勢，暴力犯罪、重大刑案，發生數亦為近10年最低，且每案都以高效偵辦查緝效率，迅速緝捕犯嫌到案，持續維護治安，安定民心。

高雄梓官發生槍擊案三人中彈，市議員李雅靜狠酸「走著走著就中槍」。記者王昭月／翻攝
高雄梓官發生槍擊案三人中彈，市議員李雅靜狠酸「走著走著就中槍」。記者王昭月／翻攝

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