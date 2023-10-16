嘉義縣民雄鄉三合院火災 2歲、4歲幼童獨自在家被燒死

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今早發生火災，2歲男童、4歲女童被發現燒死在臥室。記者黃于凡／翻攝 嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今早10點多發生火警，火勢全面燃燒、濃煙密佈，家長疑似外出，獨留2歲男童、4歲女童在家，遭烈火燒傷倒在臥室，消防人員趕到將幼童救出，已無呼吸心跳，由救護車分別送往大林慈濟醫院及嘉義基督教醫院急救，起火原因仍待釐清。

嘉義縣消防局表示，今早10點34分獲報，民雄鄉菁埔村發生住宅火警，立即派遣民雄、雙福、溪口、大美、新港、大林及嘉太消防隊，共計11車23人前往，10時42分到場已全面燃燒，屋內有2名小孩受困，立即布線進屋搶救，但2名小孩都失去意識。

據了解，2名幼童獨自在家，被發現時身上有明顯燒燙傷，且失去呼吸心跳。嘉義縣消防局表示，另現場有一名78歲男性，居住在隔壁，疑似因逃生不慎跌倒肢體有部分擦挫傷，意識清楚，救護人員予以急救處置後拒絕送醫。

菁埔村長何清鑫說，發生火災的民宅住著1對夫妻，男子工作是在工地做粗工、女子在家帶孩子，要扶養5名小孩家境很困難，是縣府列管風險家庭。鄰居發現後立即通報消防隊救援，也通知他趕來幫忙，這次火災另有2名小孩受傷送醫，目前起火原因還不清楚，仍待消防局火調釐清。