開心逛2小時市場！六旬婦買菜後找不到機車 警15分鐘找回
63歲郭姓婦人昨天騎機車到台南市中西區水仙宮市場買菜，在市場內逛了約2小時，要返家時卻找不到自己的機車，心裡慌張向警方求助；警員在周邊巷道地尋找，花了15分鐘即順利在民權路與國華街口市場旁找到機車。
郭姓婦人昨天上午10點到水仙宮市場買菜，到了中午買完菜後，卻找不到停放機車，連忙向台南市警二分局海安派出所求助。
巡佐尤信程、警員李俊諺獲報到場後，先安撫郭婦情緒，除通報所內員警調閱監視器畫面外，同時詢問郭婦機車車牌、顏色與相對停放位置，並開始在周邊巷道地毯式尋找，最後僅花15分鐘即順利在民權路與國華街口水仙宮市場旁找到機車。
郭婦看到機車沒有遭竊，鬆了一口氣，放下心中的一塊大石頭，並不斷感謝員警熱心的協助。
警方說，民眾經常在情急之下忘記停放地點，誤以為失竊而報案的情況時有所聞，騎乘機車外出停放時，應謹記停放的位置，必要時也可以用手機拍照附近景色以防忘記，並切記要將機車鑰匙拔起及上鎖，如果確認機車或物品遺失，可立即撥打110請求警方到場協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言