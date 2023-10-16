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開心逛2小時市場！六旬婦買菜後找不到機車 警15分鐘找回

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

63歲郭姓婦人昨天騎機車到台南市中西區水仙宮市場買菜，在市場內逛了約2小時，要返家時卻找不到自己的機車，心裡慌張向警方求助；警員在周邊巷道地尋找，花了15分鐘即順利在民權路與國華街口市場旁找到機車。

郭姓婦人昨天上午10點到水仙宮市場買菜，到了中午買完菜後，卻找不到停放機車，連忙向台南市警二分局海安派出所求助。

巡佐尤信程、警員李俊諺獲報到場後，先安撫郭婦情緒，除通報所內員警調閱監視器畫面外，同時詢問郭婦機車車牌、顏色與相對停放位置，並開始在周邊巷道地毯式尋找，最後僅花15分鐘即順利在民權路與國華街口水仙宮市場旁找到機車。

郭婦看到機車沒有遭竊，鬆了一口氣，放下心中的一塊大石頭，並不斷感謝員警熱心的協助。

警方說，民眾經常在情急之下忘記停放地點，誤以為失竊而報案的情況時有所聞，騎乘機車外出停放時，應謹記停放的位置，必要時也可以用手機拍照附近景色以防忘記，並切記要將機車鑰匙拔起及上鎖，如果確認機車或物品遺失，可立即撥打110請求警方到場協助。

郭姓婦人（左）至台南市中西區水仙宮菜市場買菜後，忘了機車停那裡，警員李俊諺（右）熱心協助15分鐘迅速找回。記者黃宣翰／翻攝
郭姓婦人（左）至台南市中西區水仙宮菜市場買菜後，忘了機車停那裡，警員李俊諺（右）熱心協助15分鐘迅速找回。記者黃宣翰／翻攝

台南 鑰匙 監視器

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