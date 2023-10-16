開心逛2小時市場！六旬婦買菜後找不到機車 警15分鐘找回

63歲郭姓婦人昨天騎機車到台南市中西區水仙宮市場買菜，在市場內逛了約2小時，要返家時卻找不到自己的機車，心裡慌張向警方求助；警員在周邊巷道地尋找，花了15分鐘即順利在民權路與國華街口市場旁找到機車。

郭姓婦人昨天上午10點到水仙宮市場買菜，到了中午買完菜後，卻找不到停放機車，連忙向台南市警二分局海安派出所求助。

巡佐尤信程、警員李俊諺獲報到場後，先安撫郭婦情緒，除通報所內員警調閱監視器畫面外，同時詢問郭婦機車車牌、顏色與相對停放位置，並開始在周邊巷道地毯式尋找，最後僅花15分鐘即順利在民權路與國華街口水仙宮市場旁找到機車。

郭婦看到機車沒有遭竊，鬆了一口氣，放下心中的一塊大石頭，並不斷感謝員警熱心的協助。