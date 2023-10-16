新竹男意外懸11樓陽台外牆 警消及時救援驚險畫面曝光

新竹市蔡姓男子昨天早上與女友吵架後，疑在陽台失足重心不穩摔出去，懸掛在11樓外牆上，女友見狀趕緊報警救人，竹市第三分局朝山派出所與消防局共4人趕往救援，合力搶救成功，讓家屬感激不已。

新竹市警察局第三分局朝山派出所警員於15日上午7時43分，接獲林姓女子電話報案，指稱蔡姓男友因感情問題發生爭吵後，在11樓陽台上不慎失足跌倒，掛在陽台外牆上，請警方趕緊前往救人。

朝山派出所警員彭正良及陳彥甫接獲110通報後，火速前往本市中華路六段的大樓11樓，因屋內反鎖，員警見情況急迫破門而入，發現蔡姓男子已懸掛於11樓外牆上，2名員警不顧自身危險，立即伸手抓住蔡男手臂，再由消防人員爬上陽台抓住蔡男腰帶，合力將蔡男拉回房內。

4警消判斷果決，即時救回蔡男寶貴性命，避免憾事發生，家人對於警消英勇表達感激萬分。