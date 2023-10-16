相約墾丁南灣潛水…女伴溺水窒息 同行教練遭求償近8百萬元

許女與男友2020年相約恆春潛水，她感到身體不適快速上浮，被發現時溺水昏迷不醒，轉往醫院急救不治。賴姓教練及設備出租業者負責人遭家屬求償近8百萬元，屏東地院審理認賴姓教練及業者與許女死因無關，判家屬聲請駁回。圖為潛水示意圖。圖／台灣自由潛水發展協會提供 許女與男友2020年相約恆春潛水，該次活動僅男友聘請賴姓教練指導，3人同行，陳女感到身體不適快速上浮，被發現時她的呼吸器脫離、溺水昏迷不醒，轉往醫院急救不治，家屬提出民事告訴，向賴姓教練及設備出租業者負責人求償近8百萬元。屏東地方法院認為，許女與賴男間不屬保證人地位，不具防果義務，賴男不應負賠償責任，判家屬聲請駁回，可上訴。

許女父母主張，賴姓教練及阮姓業者應採取有效團隊控制措施，避免女兒脫隊，同時經常清點人數、與其保持夠近的距離，以便隨時協助女兒調整浮力、注意她操作反應是否適當，從而防止危險發生，但因賴男自顧前游逾10分鐘後才回頭查看，發現女兒不見了，經其他業者發現協助女兒送醫，造成事故發生，是2人疏失導致女兒不幸身亡，要求賠償喪葬、扶養費及精神慰撫金等共790萬多元。

賴男陳稱，他僅受許女男友聘請指導，和許女無任何對價關係，也沒有收取她任何費用，彼此為「潛伴關係」的危險共同體，且2人保持在2秒內能碰觸到對方身體的距離，當發現許女不見時，就有停止潛水開始上升，在漁船上與人員共同為許女急救，有善盡注意義務，無過失之處。

阮姓業者表示，許女於該起事故前已取得初級潛水執照，有多次潛水經驗，對於潛水所需必要訓練及能力均明確知悉，且公司出借的裝備都符合規範、沒有瑕疵，事故屬偶發，她的死因與公司無因果關係，不應負擔連帶賠償責任。

地院經查，許女與男友在2020年11月21日約凌晨2點半從台北出發，抵達潛水店已中午11點，2人又立即於下午1點到墾丁南灣潛水，顯見2人於行前未有充足休息時間，再者，事故發生後，許女使用的氧氣瓶內尚有氧氣，且浮力背心、調節器組、氧氣鋼瓶等潛水設備均無損壞，她卻在短時間內有數次下潛、上浮至水面或接近水面紀錄，可見許當天的身體狀況不適合從事潛水。

民事庭審酌認定，賴男與許女間不足以形成保證人地位，對於各自從事冒險行為所生的危險不具有防果義務，且賴男於許女快速上浮至水面時，已有察覺並兼顧自身安全下及時浮出水面，賴男應不負損害賠償責任，事故發生不可歸責予賴男，判家屬聲請駁回。