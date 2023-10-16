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飼主跳進三重汙水排放渠道救狗 陷困爛泥只好打119求救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

男子跳進汙水排放渠道救狗，自己反而陷在爛泥、爬不上堤岸，只好向119求救。記者林昭彰／翻攝
男子跳進汙水排放渠道救狗，自己反而陷在爛泥、爬不上堤岸，只好向119求救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區中興橋下，昨天有1名男子為了救狗，跳下汙水排水口渠道，結果陷在爛泥爬不上堤岸，趕緊向119報案才獲救。消防隊提醒，切勿貿然跳進河道，萬一沒帶手機又沒被其他人看見，非常危險。

據了解，24歲王姓男子昨天下午4時許，到中興橋下河濱公園遛狗，因寵物犬失足跌落汙水排水口渠道，王男便直接跳下去救狗，雖然當時沒什麼水，但他還是陷在又臭又黏的爛泥裡，爬不上堤岸，只好打119求救。

消防隊員將王男和狗救上岸，都沒有受傷，最後協助他們沖洗乾淨，自行回家。新北市消防局第三大隊大隊長陳志德提醒民眾，切勿貿然跳進河道，萬一爬不上堤岸，沒帶手機又沒被其他人看見，碰上漲潮或汙水幹道放水，非常危險。

撥打119報案求救，則需詳述人、事、時、地、物及所需協助，若現場無詳細地址，可藉由路燈編號或附近大型標的物為依據，保持冷靜聽從指引，以利消防人員迅速救援。

王男跳進汙水排放渠道救狗，反而陷在爛泥、爬不上堤岸，只好向119求救。記者林昭彰／翻攝
王男跳進汙水排放渠道救狗，反而陷在爛泥、爬不上堤岸，只好向119求救。記者林昭彰／翻攝
王男沒有受傷，消防隊協助他和小狗清洗汙泥之後，讓他們自行回家。記者林昭彰／翻攝
王男沒有受傷，消防隊協助他和小狗清洗汙泥之後，讓他們自行回家。記者林昭彰／翻攝

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