快訊

華為新機7奈米製程突破美國封鎖 背後撐腰的是艾司摩爾

疑受以巴衝突影響 美房東軍刀狠桶巴裔6歲童26刀致死

高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

北宜山道猴子自摔撞上保時捷「當場錯愕不已」 網譏：刮到大獎

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

停在對向路旁的保時捷被楊男機車撞上。記者黃子騰／翻攝
停在對向路旁的保時捷被楊男機車撞上。記者黃子騰／翻攝
新北市坪林區北宜公路著名的追焦勝地「財茂彎」，昨天再傳車禍事故。19歲楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車滑向對向車道撞上停在路旁的保時捷敞篷跑車。楊男手腳擦挫傷自行爬起後，看到撞上的竟是保時捷當場錯愕不已，這下不但自己受傷，機車外殼也嚴重毀損，還得賠償保時捷維修費。

新店警方昨天中午12時許接獲報案，在坪林區北宜公路32.7公里處發生車禍事故。警方趕抵現場後發現是1名19歲楊姓男子與友人騎機出遊兜風，行經該處時因過彎失控自摔滑行至對向車道，與對向停在路旁的車輛發生碰撞，楊男雙手擦挫傷意識清楚，經酒測後發現楊男並未飲酒。警方立即於現場管制交通，全案依規定處理。

這起車禍過程也被在場的追焦攝影師拍下並上傳臉書社團「重機車友│各區路況天氣、資訊分享中心」，頓時引起熱議。網友打趣的表示：「算命的說有一劫，希望是保時捷」、「媽，我刮到一台跑車」、「水哦，勁戰猴子，不愧是DR吱出來前的猴車，刮到大獎」、「還好不是打中第一台法拉利。」。這則影片也引來保時捷車主出面留言：「對方人事後也不錯，也有道歉，重點人沒事就好，各位嘴下留情」

楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車滑向對向車道撞上停在路旁的保時捷敞篷跑車。所幸楊姓騎士僅手腳擦傷並無大礙。記者黃子騰／翻攝
楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車滑向對向車道撞上停在路旁的保時捷敞篷跑車。所幸楊姓騎士僅手腳擦傷並無大礙。記者黃子騰／翻攝
楊男機車嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
楊男機車嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

保時捷 車禍 北宜公路

延伸閱讀

保時捷公開發行上市後第一年表現優異，並透露未來新車計畫！

夢想車Aston Martin先緩緩？林昀儒入手「鋼鐵人座駕」Audi e-tron GT純電跑車！

超貴車禍！法拉利GTC4Lusso失控 衝撞路邊保時捷Cayman

改裝廠員工雨天試保時捷911 GT3！撞壞後公司索賠327萬 法院卻判免賠

相關新聞

影／超熟練！大人讓小女孩「自行騎車」超過1.5公里 南警曝下場：一定要罰

台南網友爆料驚見有大人放手讓位於機車前座的小女孩操控機車，小女孩技巧相當熟練，油門收放自如，一路沿著中西區民族路騎了超過...

北宜山道猴子自摔撞上保時捷「當場錯愕不已」 網譏：刮到大獎

新北市坪林區北宜公路著名的追焦勝地「財茂彎」，昨天再傳車禍事故。19歲楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車...

獨登南玉山疑高山症發作 救援隊前進圓峰山屋救援

昨日晚間9點高雄市消防局接獲民眾報案，指稱家人單攻南玉山原訂下午下山卻不見人影，轄區的桃源、茂林分隊整裝後集結出發前往救...

住警器奏效 南市凌晨火警一家三口及時逃生

台南市新營區今凌晨發生住宅火警，屋內濃煙竄出，屋主裝設的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，陳姓屋主睡夢中驚醒，叫...

影／6歲女童雙腳卡鞦韆受困 員警5分鐘內救出

台中市一名6歲女童昨天在梧棲區中興路公園盪鞦韆時，雙腳卡住受困，一旁母親心急如焚，員警立即到場，5分鐘內救出女童。

高雄婦人迷上健身小鮮肉 砸75萬投資「一舉動」救了自己

高雄獨居73歲詹姓婦人，加入投資群組，綽號小林的男子貼心問候，分享健身房肌肉照，詹婦心動下，砸45萬投資泰達幣，因兩周內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。