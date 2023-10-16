北宜山道猴子自摔撞上保時捷「當場錯愕不已」 網譏：刮到大獎
新北市坪林區北宜公路著名的追焦勝地「財茂彎」，昨天再傳車禍事故。19歲楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車滑向對向車道撞上停在路旁的保時捷敞篷跑車。楊男手腳擦挫傷自行爬起後，看到撞上的竟是保時捷當場錯愕不已，這下不但自己受傷，機車外殼也嚴重毀損，還得賠償保時捷維修費。
新店警方昨天中午12時許接獲報案，在坪林區北宜公路32.7公里處發生車禍事故。警方趕抵現場後發現是1名19歲楊姓男子與友人騎機出遊兜風，行經該處時因過彎失控自摔滑行至對向車道，與對向停在路旁的車輛發生碰撞，楊男雙手擦挫傷意識清楚，經酒測後發現楊男並未飲酒。警方立即於現場管制交通，全案依規定處理。
這起車禍過程也被在場的追焦攝影師拍下並上傳臉書社團「重機車友│各區路況天氣、資訊分享中心」，頓時引起熱議。網友打趣的表示：「算命的說有一劫，希望是保時捷」、「媽，我刮到一台跑車」、「水哦，勁戰猴子，不愧是DR吱出來前的猴車，刮到大獎」、「還好不是打中第一台法拉利。」。這則影片也引來保時捷車主出面留言：「對方人事後也不錯，也有道歉，重點人沒事就好，各位嘴下留情」
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