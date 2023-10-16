北宜山道猴子自摔撞上保時捷「當場錯愕不已」 網譏：刮到大獎

停在對向路旁的保時捷被楊男機車撞上。記者黃子騰／翻攝 新北市坪林區北宜公路著名的追焦勝地「財茂彎」，昨天再傳車禍事故。19歲楊姓騎士昨天中午行經財茂彎時過彎失控自摔，連人帶車滑向對向車道撞上停在路旁的保時捷敞篷跑車。楊男手腳擦挫傷自行爬起後，看到撞上的竟是保時捷當場錯愕不已，這下不但自己受傷，機車外殼也嚴重毀損，還得賠償保時捷維修費。

新店警方昨天中午12時許接獲報案，在坪林區北宜公路32.7公里處發生車禍事故。警方趕抵現場後發現是1名19歲楊姓男子與友人騎機出遊兜風，行經該處時因過彎失控自摔滑行至對向車道，與對向停在路旁的車輛發生碰撞，楊男雙手擦挫傷意識清楚，經酒測後發現楊男並未飲酒。警方立即於現場管制交通，全案依規定處理。