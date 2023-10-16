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影／超熟練！大人讓小女孩「自行騎車」超過1.5公里 南警曝下場：一定要罰

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南網友爆料，驚見有大人放手讓位於機車前座的小女孩操控機車，台南警方將追究開罰。圖／翻攝自台南式Tainan Style 臉書社群
台南網友爆料，驚見有大人放手讓位於機車前座的小女孩操控機車，台南警方將追究開罰。圖／翻攝自台南式Tainan Style 臉書社群
台南網友爆料驚見有大人放手讓位於機車前座的小女孩操控機車，小女孩技巧相當熟練，油門收放自如，一路沿著中西區民族路騎了超過1.5公里。轄區台南市警二分局今天說，大人允許未領有駕照的人駕駛機車，將依道交條例第23條吊扣其駕照3個月，孩童無照騎機車將處6000元以上24000元以下罰鍰。

網友在台南式Tainan Style 臉書社群PO文和影片， 今晚驚見有大人放手讓位於機車前座的小女孩操控機車，該小女孩技巧相當熟練，油門收放自如，一路沿著中西區民族路騎了超過1.5公里。過程中經過西門圓環也難不倒她，雖然一度打錯方向燈方向，不過最後進入圓環時還是有打方向燈，比一堆三寶好多了。

民眾描述，該小女孩明顯還未成年，即便技巧熟練，大人放任孩童無照行駛的行為仍非常不可取。

台南市警二分局說，有關影片中孩童駕駛機車行為，已違反道交條例第21條無照駕駛，將處6000元以上24000元以下罰鍰。另外影片中之媽媽允許未領有駕照之人駕駛機車，將依道交條例第23條吊扣其駕照3個月；如其為車主者，也同時違反21條，將處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照1個月。而機車附載孩童未乘坐於後座，駕駛人也將處300元以上600元以下罰鍰。

至於該輛機車駕駛人孩童違規部份，警方將依法舉發並通知其法定代理人或監護人到場實施勸誡。警方也提醒，這種駕駛行為相當的危險，孩童一旦遇有前方突發狀況將無法正確妥適應對處置，也提醒家長切勿有此類放放任之駕駛危險行為。

駕照 台南 影片

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