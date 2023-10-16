聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／6歲女童雙腳卡鞦韆受困 員警5分鐘內救出
台中市一名6歲女童昨天在梧棲區中興路公園盪鞦韆時，雙腳卡住受困，一旁母親心急如焚，員警立即到場，5分鐘內救出女童。
中市梧棲區一名6歲女童昨天在梧棲區中興路公園盪鞦韆時，雙腳大腿被鞦韆卡住動彈不得，一旁的母親心急如焚。清水警分局梧棲分駐所警員王暐程、王鍹棠、簡兆佑接獲報案後迅速抵達現場，與民眾合力將鞦韆鐵鍊螺絲卸下，5分鐘內隨即協助受困孩童脫困，並通知消防隊到場幫孩童查看傷勢，所幸女童並無大礙。
女童昨天和家人到公園遊玩，盪鞦韆時雙腳大腿不慎卡住無法出來，熱心民眾立刻跑到150公尺外的梧棲分駐所求援。
中市清水警分局梧棲分駐所長林翊歆肯定員警處事時將心比心的態度、發揮為民服務精神。他表示，民眾如有需要協助時，可撥打110專線報案或向鄰近警察機關尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言