影／6歲女童雙腳卡鞦韆受困 員警5分鐘內救出

台中市一名6歲女童昨天在梧棲區中興路公園盪鞦韆時，雙腳卡住受困，一旁母親心急如焚，員警立即到場，5分鐘內救出女童。

中市梧棲區一名6歲女童昨天在梧棲區中興路公園盪鞦韆時，雙腳大腿被鞦韆卡住動彈不得，一旁的母親心急如焚。清水警分局梧棲分駐所警員王暐程、王鍹棠、簡兆佑接獲報案後迅速抵達現場，與民眾合力將鞦韆鐵鍊螺絲卸下，5分鐘內隨即協助受困孩童脫困，並通知消防隊到場幫孩童查看傷勢，所幸女童並無大礙。

女童昨天和家人到公園遊玩，盪鞦韆時雙腳大腿不慎卡住無法出來，熱心民眾立刻跑到150公尺外的梧棲分駐所求援。