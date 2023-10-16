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高雄婦人迷上健身小鮮肉 砸75萬投資「一舉動」救了自己

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄獨居73歲詹姓婦人，加入投資群組，綽號小林的男子貼心問候，分享健身房肌肉照，詹婦心動下，砸45萬投資泰達幣，因兩周內平台就賺了8.5萬，又被對方遊說加碼75萬，詹捧鉅額到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，警方及時阻止，意外救了自己。

三民二警分局鼎金所副所長楊力翔、警員謝明樺、劉建宏，昨天中午12時許擔服巡邏勤務，接獲鼎泰街上超商店員通報，指有婦人欲借用點鈔機清點台幣75萬元，婦人指要購買泰達幣，可能遭到詐騙，警方立即趕赴了解。

警方進入超商，詢問詹姓婦人（73歲）身上怎麼會有這麼多錢，詹婦告知，月初時加入line財經群組，透過群組理財老師「小林」介紹投資虛擬貨幣，只要在平台上聽從老師指示，即可輕鬆賺大錢。

由於小林不時噓寒問暖，還分享在健身房健身的肌肉照，讓獨居的詹婦心動不已，先面交45萬給對方，因在2周內平台帳面就賺了8萬5000元，獲利將近20%，對方遊說她再拿75萬元投資。

警方查詢小林所說的投資平台係詐騙集團製作的假軟體，婦人在程式看到獲利數字都是假的，詹婦才恍然大悟，警方協助詹將對方加以封鎖刪除，即時攔阻詹再遭到詐騙。

高雄獨居73歲詹姓老婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓老婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓老婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓老婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝
高雄獨居73歲詹姓婦人，被健身小鮮肉遊說面交45萬投資泰達幣，再捧75萬到超商借點鈔機時，店員發現有異報警，意外救了自己。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 健身 超商

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