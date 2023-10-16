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獨登南玉山疑高山症發作 救援隊前進圓峰山屋救援

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

昨日晚間9點高雄市消防局接獲民眾報案，指稱家人單攻南玉山原訂下午下山卻不見人影，轄區的桃源、茂林分隊整裝後集結出發前往救援，在今早6點多終於聯絡上人，乃因高山症突發，自行在圓峰山屋休息。

近日，一名林姓山友獨自一人單攻南玉山，原訂昨日下午返程卻失聯，家屬晚間等不到人報平安，於是報案請求救援。高雄市消防局接獲報案後，立即派遣轄區桃源、茂林分隊組成救援隊上山救援。幸好今日一早6點多排雲山莊的工作人員聯絡上林姓山友，原來他疑似高山症突發不舒服，自行前往圓峰山屋休息，等候身體狀況好轉再下山。

原本消防隊所組成的救援小組已經抵達登山口，即便獲知待救人員平安，但仍按照原定計畫上山，前往圓峰山屋檢視林姓山友身體狀況，以防突發意外。但最後家屬來電表示不需救援，該名民眾由其他山友陪同下山，救援隊則返隊待命。

林姓登山客獨登南玉山疑罹高山症在圓峰山屋暫歇，等候救援隊上山。圖／讀者提供
林姓登山客獨登南玉山疑罹高山症在圓峰山屋暫歇，等候救援隊上山。圖／讀者提供

山友 高山症 高雄市

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