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住警器奏效 南市凌晨火警一家三口及時逃生

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營區今凌晨發生住宅火警，屋內濃煙竄出，屋主裝設的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，陳姓屋主睡夢中驚醒，叫醒妻子及女兒，均未受傷，火警原因待查。

台南市消防局是在今凌晨3點42分獲報，新營區姑爺里角帶圍磚造平房傳出火警，立即調派新營、鹽水、柳營、學甲等消防分隊13車23人趕往，3點51分趕至，3點56分撲滅。

消防人員清查，現場為磚造平房結構，燃燒後方浴室內1台洗衣機及塑膠天花板，面積約10平方公尺，客廳、房間、餐廳則受不同程度煙損。火災初期裝在走廊的住宅用火災警報器，偵測到濃煙並發出警報聲響。

睡夢中的陳姓屋主餘悸猶存說，當時聽聞警報聲響後起床查看，發現浴室冒出濃煙，立即叫醒太太及女兒逃出戶外並通報119，一家人都平安未受傷，且消防隊迅速抵達現場及時撲滅火勢，未擴大延燒。

消防局第一大隊大隊長陳博文說，住宅應加裝住宅用火災警報器，於火災發生初期即時發出警報，且一顆是不夠的，因住警器偵測範圍僅單一空間，建議每個房間跟走道都安裝，安全更有保障。

台南市新營區今凌晨發生住宅火警，屋主裝設的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，一家三口及時逃生。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區今凌晨發生住宅火警，屋主裝設的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，一家三口及時逃生。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區今凌晨發生住宅火警，屋主裝設的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，一家三口及時逃生。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區今凌晨發生住宅火警，屋主裝設的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，一家三口及時逃生。記者謝進盛／翻攝

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