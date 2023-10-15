影／基隆公車出槌！車門開了又猛關 婦人上車嚇到跌坐馬路

基隆市公車處605線公車13日上午10時許，行經仁愛區「南榮路口」站停車要載客時，因後車門突短路故障，開了之後又自動關閉，嚇到一名要上車婦人跌坐碰撞地面受傷，駕駛員與熱心民眾隨即攙扶，由救護車送醫治療。議員連恩典表示，車門突故障害民眾受傷，應加強檢修。

605線公車13日10時許，行經仁愛區「南榮路口」站載運乘客時，當車子停下時，車門緊接著打開，當時有多名乘客要上車，但第一名乘客上車後，車門因故障突關起來又打開，造成走在第二順位的婦人受驚嚇跌到車門外的馬路上。

此時其他乘客大喊「車門怎麼關起來，害一名阿嬤跌倒了」，這時駕駛員馬上衝下車察看，馬上說「對不起，門壞掉」，駕駛員隨即與一旁熱心民眾把倒在地上的婦人扶起，關心其傷勢並由救護車送醫治療。

公車處說，目前傷者已無大礙，待醫療完畢，會協助辦理出險相關事宜。

議員連恩典表示，車門突故障害民眾受傷，應加強檢修。公車處營運室總站長鄭文彭說，後車門突短路故障，會加強檢修。

基隆市公車處處長楊華中說，市區公車為服務民眾生活重要運輸工具，將針對公車硬體設備加強各級保養，以減少故障情形再次發生。