盼招募熱血青年！民防老化 警政署：爭福利、研擬救護及防禦課程
聯合報專題報導全台義警民防人力短少議題，警政署今指出，警方招募熱血青年，今年適逢整編年，現有49歲以下民力相較去年增長2%，民力年輕化成長人數計有1036人，將持續爭取福利，並正研擬緊急救護、基本防禦技能等訓練課程，以吸引更多熱血青年，共同守護社會治安。
聯合報調查，六都民防人力平均年齡都超過50歲，且除桃園外，其他五都民防人力近五年都呈現減少趨勢。
警政署說，今年廣邀18歲以上、40歲以下熱心公益青年，志願加入民防、義警團隊，一起成為維繫社會安定不可或缺的重要力量。警察勤務向來繁重，支援協助事項亦多，希望能由民力協助警察巡邏及疏導交通，守護地方治安。
警方統計，今年適逢整編年，各地方政府積極召募民防、義警及義交人員，現有49歲以下民力占34%，相較去年增加2%，人員成長換算為1036人。
警政署指出，現有法規提供福利互助、協勤費、授予志願榮譽卡風景區半價優惠，及聯誼費用，警政署也正研擬加入「緊急初級救護與自救」、「資訊安全」及「基本防禦技能」等訓練課程，吸引熱血青年加入民力組織。
警政署解釋，民防、義警及義交等協勤民力編組運作，其所需相關經費，依地方制度法、財政收支劃分法及民防法等規定，為各直轄市、縣(市)政府權責，編列預算支應，才會導致，各縣市民力人員福利產生差異。
警政署今回應，將強化更貼近實用的訓練內容，持續協調各警察局向地方政府爭取福利，如協勤費、裝備添購等，以吸引更多民眾踴躍加入民防團隊。
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