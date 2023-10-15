北市男網路交友遭詐求助航警 面交現逮取款車手

航警局昨天接獲松山機場服務台報案疑有詐騙案，經查被害田男認識的女網友Ellie來台旅遊，卻有不明訊息要求他幫繳海關罰金1200美元，警方布線埋伏並查獲取款車手68歲楊男。

內政部警政署航空警察局今天發布新聞稿表示，台北分局偵查隊昨晚6時40分接獲松山機場國際線服務台電話報案，稱有民眾疑遭詐騙，請求航警協助。

警方獲報後立即派員到場瞭解，被害人30多歲田男向警方表示，他9月初透過網路社交軟體認識女網友Ellie，對方告知將於雙十節來台旅遊，不料他在10月12日收到不明男子傳訊，內容稱Ellie於10月12日入境台灣時，因攜帶超額現金遭海關扣留，需要他幫忙繳交罰金1200美金（約新台幣3萬8580元）始能放行。

由於對方持續催促幫忙繳交罰金，雙方便相約10月14日晚間7時在松山機場交付罰金，但田男懷疑可能遭遇詐騙，因此尋求警方協助。

航警局台北分局隨即調派線上警力到現場埋伏，並於昨晚7時14分發現車手68歲楊男現身向田男取款，埋伏員警立即上前控制楊男，經釐清案情後，將楊男依涉刑法第339條詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

航警局呼籲，民眾網路交友應審慎小心，詐欺類型、手法與話術不斷更新，民眾應加強識別詐騙相關資訊，切勿輕易上當，若有疑問可撥打110或165反詐騙專線求證。